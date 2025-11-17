De nouvelles promotions sont disponibles sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, avec notamment le prix le plus bas jamais constaté pour Bloodstained: Curse of the Moon 2, ainsi qu’une longue liste de remises importantes sur des jeux indépendants, AA et AAA. Les offres couvrent des classiques, des RPG majeurs, des indés cultes, des collections et même plusieurs titres récents, avec des réductions allant jusqu’à 90 %.

– Actraiser Renaissance – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Afterimage – $4.99 (au lieu de $24.99)

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Aragami – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Ashen – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Backpack Hero – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Bear and Breakfast – $8.99 (au lieu de $19.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.24 (au lieu de $14.99)

– Bloomtown – $14.99 (au lieu de $24.99)

– BurgerTime Party – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Card-en-Ciel – $16.24 (au lieu de $24.99)

– Card Shark – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Chernobylite – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Chocobo GP – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Chrono Cros: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Cocoon – $13.74 (au lieu de $24.99)

– Collection of Mana – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Cozy Grove – $7.29 (au lieu de $14.99)

– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Cursed to Golf – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Dead Cells – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Double Dragon Gaiden – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Dragon Marked for Death – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Dragon Quest – $2.99 (au lieu de $4.99)

– Dragon Quest 2 – $3.89 (au lieu de $6.49)

– Dragon Quest 3 – $7.49 (au lieu de $12.49)

– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – $35.99 (au lieu de $59.99)

– Dragon Quest 11 S – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $23.99 (au lieu de $39.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Dungeon Encounters – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Enter the Gungeon – $3.69 (au lieu de $14.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Fantasian Neo Dimension – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Far: Lone Sails – $1.99 (au lieu de $14.99)

– Farmagia – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Fear Effect – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Figment 1 + 2 – $2.34 (au lieu de $39.99)

– Final Fantasy – $7.79 (au lieu de $11.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $48.74 (au lieu de $74.99)

– Final Fantasy 2 – $7.79 (au lieu de $11.99)

– Final Fantasy 3 – $11.69 (au lieu de $17.99)

– Final Fantasy 4 – $11.69 (au lieu de $17.99)

– Final Fantasy 5 – $11.69 (au lieu de $17.99)

– Final Fantasy 6 – $11.69 (au lieu de $17.99)

– Final Fantasy 7 – $6.39 (au lieu de $15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Final Fantasy 9 – $8.39 (au lieu de $20.99)

– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Flipping Death – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Freedom Planet – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Freedom Planet 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Fruitbus – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $11.24 (au lieu de $24.99)

– Game Dev Tycoon – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Goblin Sword – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Gone Home – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Gris – $2.99 (au lieu de $16.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Gunbrella – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Gunvolt Records: Cychronicle – $6.74 (au lieu de $14.99)

– Harvestella – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Heroland – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $7.49 (au lieu de $49.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (au lieu de $19.99)

– I Am Dead – $6.99 (au lieu de $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Inkulinati – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Jack Move – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Kaiju Wars – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Katana Zero – $8.99 (au lieu de $14.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $35.99 (au lieu de $89.99)

– Knockout Home Fitness – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Legend of Mana – $11.99 (au lieu de $29.99)

– LEGO Bricktales – $4.49 (au lieu de $29.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Life is Strange Arcadia Bay Collection – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Little Goody Two Shoes – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Loop8 – $4.79 (au lieu de $39.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $17.49 (au lieu de $24.99)

– Lost Sphear – $12.49 (au lieu de $49.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (au lieu de $11.99)

– Melon Journey: Bittersweet Memories – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Needy Streamer Overload – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Neo: The World Ends with You – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Neon White – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Neva – $12.99 (au lieu de $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– NieR: Automata – $15.99 (au lieu de $39.99)

– No More Heroes – $9.99 (au lieu de $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Octopath Traveler – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Octopath Traveler 1 + 2 Bundle – $44.99 (au lieu de $74.99)

– Octopath Traveler 2 – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Oh My Godheads – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Oninaki – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Outer Wilds – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Paranormasight – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Penny’s Big Breakaway – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Potionomics: Masterwork Edition – $14.99 (au lieu de $29.99)

– PowerWash Simulator – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Return to Monkey Island – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $29.99 (au lieu de $49.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (au lieu de $28.99)

– Rune Factory 3 Special – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Rune Factory 5 – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Rune Factory: Guardians of Azuma – $38.99 (au lieu de $59.99)

– Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition – $45.59 (au lieu de $69.99)

– SaGa Emerald Beyond – $24.99 (au lieu de $49.99)

– SaGa Frontier 2 Remastered – $20.99 (au lieu de $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (au lieu de $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Sail Forth – $11.83 (au lieu de $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (au lieu de $12.99)

– Selfloss – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $2.99 (au lieu de $9.99)

– Shogun Showdown – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Sifu – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Silent Hope – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Slain: Back From Hell – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Solar Ash – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Spells & Secrets – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (au lieu de $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $24.99 (au lieu de $49.99)

– SteamWorld Build – $11.99 (au lieu de $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (au lieu de $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (au lieu de $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (au lieu de $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $11.99 (au lieu de $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (au lieu de $24.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Story of Seasons: Grand Bazaar – $39.99 (au lieu de $49.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Stray – $22.49 (au lieu de $29.99)

– Summer in Mara – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Tangle Tower – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Tchia – $9.89 (au lieu de $29.99)

– Telling Lies – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Teslagrad Remastered – $1.99 (au lieu de $9.99)

– The Artful Escape – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (au lieu de $49.99)

– The Centennial Case – $19.99 (au lieu de $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (au lieu de $59.99)

– The Falconeer – $5.99 (au lieu de $29.99)

– The Last Remnant Remastered – $7.99 (au lieu de $19.99)

– The Messenger – $3.99 (au lieu de $19.99)

– The Outer Worlds – $7.49 (au lieu de $29.99)

– The Pathless – $9.99 (au lieu de $39.99)

– The Plucky Squire – $9.99 (au lieu de $29.99)

– There Is No Light – $3.99 (au lieu de $19.99)

– The Sinking City – $4.99 (au lieu de $49.99)

– Touhou: New World – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Trek to Yomi – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Trials of Mana – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Triangle Strategy – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Trinity Trigger – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Tunche – $2.39 (au lieu de $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Umbraclaw – $11.24 (au lieu de $24.99)

– Undertale – $9.89 (au lieu de $14.99)

– Unrailed – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Valfaris – $3.74 (au lieu de $24.99)

– Valfaris: Mecha Therion – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Various Daylife – $11.59 (au lieu de $28.99)

– Venba – $4.94 (au lieu de $14.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (au lieu de $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (au lieu de $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $13.49 (au lieu de $29.990

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Ys Memoire: The Oath in Felghana – $19.49 (au lieu de $29.99)