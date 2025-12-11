La licence acclamée Winx Club fait son retour sur console l’année prochaine avec une toute nouvelle aventure pour PC, Nintendo Switch et PlayStation 5.

La licence classique mondialement connue Winx Club revient sur consoles dans une nouvelle aventure magique : Winx Club : La Magie est de Retour, ont annoncé Maximum Entertainment et Rainbow, le studio derrière Winx Club créé par Iginio Straff. Après plus de dix ans depuis le dernier jeu adapté de la série, La Magie est de Retour sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch en avril 2026.

Coïncidant avec la toute nouvelle série animée Winx Club : La Magie est de Retour, cette nouvelle aventure enchanteresse donne vie aux fées Winx comme jamais auparavant, combinant combats magiques, résolution d’énigmes et gameplay coopératif.

« Avec Winx Club : La Magie est de Retour, nous célébrons l’engouement mondial pour l’univers Winx et invitons les fans, qu’ils soient de longue date ou nouveaux venus, à vivre une expérience de jeu moderne et magique qui capture tout ce qu’ils aiment chez Winx », a déclaré Philippe Cohen, PDG de Maximum Entertainment.

« L’univers Winx occupe une place particulière dans le cœur de beaucoup de gens, et ce jeu donne vie à cette magie d’une manière nouvelle et passionnante. Nous sommes ravis de nous associer à Maximum Entertainment pour partager cette nouvelle aventure avec les fans de longue date et une nouvelle génération de joueurs », a déclaré Joanne Lee, directrice du contenu chez Rainbow.

Les joueurs exploreront des lieux parmi les plus appréciés et emblématiques du monde des Winx, des couloirs du collège Alfea à la forêt enchantée, en passant par les falaises spectaculaires de la côte et les mystérieuses ruines désertiques de la Fontaine Rouge. Les joueurs peuvent passer librement d’une fée à l’autre, chacune dotée de pouvoirs magiques distinctifs, afin de vaincre leurs ennemis et de résoudre des énigmes de manière créative.

Amusez-vous avec un ami dans un mode coopératif local à deux joueurs et affrontez ensemble des ennemis puissants. Alliant exploration, action et travail d’équipe, le jeu vidéo pour consoles Winx Club : La Magie est de Retour capture l’essence même de ce qui a fait du Winx Club un phénomène mondial.

La série animée Winx Club : La Magie est de Retour connaît un succès international remarquable après le lancement des 13 premiers épisodes revisités en images de synthèse, diffusés sur les principales chaînes de télévision, notamment TF1 en France, CBBC et iPlayer au Royaume-Uni et RAI en Italie, ainsi qu’en streaming dans le monde entier sur Netflix, où il s’est rapidement hissé à la première place du classement des programmes pour enfants dans plus de 40 pays.

Winx Club : La Magie est de Retour sera disponible en avril 2026 sur PC via Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5.