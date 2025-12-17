Spicy Koala et Spitfire Interactive ont annoncé aujourd’hui Hordes of Fate: A Hand of Fate Adventure. Le jeu sortira initialement au deuxième trimestre 2026 sur PC, avec des versions consoles incluant la Nintendo Switch 2 prévues ultérieurement.

Hordes of Fate: A Hand of Fate Adventure constitue la nouvelle entrée de la franchise Hand of Fate. Cet auto-shooter grimdark avec construction de deck est développé par les créateurs des titres originaux adorés. Anthony Skordi reprend son rôle en tant que voix énigmatique de l’infâme Donneur.

Les créateurs originaux de la série, désormais chez Spitfire Interactive, reviennent à la série acclamée Hand of Fate près de dix ans après avoir établi le genre roguelike avec construction de deck. Spicy Koala, la branche d’édition PC de Yodo1, s’associe à Spitfire Interactive pour élever Hordes of Fate en fournissant les ressources nécessaires pour offrir à nouveau une expérience pionnière.

Anthony Skordi, acteur reconnu pour ses rôles dans Star Wars Battlefront II, Mafia: The Old Country, Assassin’s Creed Odyssey, Mass Effect 3 et The Elder Scrolls V: Skyrim, reprend le rôle du Donneur, à la fois narrateur, maître de donjon et antagoniste.

Les joueurs défient le destin en incarnant l’un des quatre personnages iconiques, utilisant leurs compétences distinctes pour affronter des hordes de monstres implacables. Le gameplay combine combat intense et sélection stratégique de cartes d’équipement et de capacités proposées en cours de partie. La croissance atteint des niveaux de puissance considérables en empilant intelligemment des améliorations synergiques, débloquant des rencontres surprenantes et ramifiées tout au long de chaque bataille, narrées par le Donneur.

Morgan Jaffit, directeur de Spitfire, a déclaré que Hand of Fate est une série fondatrice ayant ouvert la voie aux développeurs talentueux continuant d’itérer sur les roguelikes avec construction de deck. Le studio souhaite poursuivre son esprit d’innovation en améliorant le genre auto-shooter et en intégrant les mécaniques de construction de deck de manières nouvelles et excitantes, tout en offrant une expérience Hand of Fate quintessentielle appréciée par des millions de joueurs.

Le jeu mélange construction de deck et tir automatique dans cette nouvelle approche du jeu de la Vie et de la Mort. Les joueurs construisent leur deck, le donnent vie et espèrent survivre dans ce jeu de tir automatique frénétique. Après avoir choisi héros, armes et cartes de rencontre, ils se lancent dans une série de défis de plus en plus intenses pour aider le Donneur à reconquérir son domaine carte après carte.

En 2016, Hand of Fate a établi la norme des roguelikes centrés sur la construction de deck. Désormais, les joueurs créent leur propre jeu de tir automatique. Les rencontres et quêtes issues du deck permettent de débloquer des jetons et de nouvelles cartes, élargissant les possibilités et renforçant la puissance à chaque partie.

Les issues cachées des rencontres révèlent de puissants enchantements transformant l’équipement. Ils renforcent l’arsenal, ouvrent de nouvelles voies et permettent de créer des configurations et styles de jeu uniques. Chaque partie offre une expérience inédite façonnée par les cartes tirées et les choix effectués.

Le gameplay consiste à terrasser des hordes d’ennemis, améliorer son équipement et plonger toujours plus profondément dans le monde de Hand of Fate. Les joueurs rassemblent un arsenal dévastateur d’armes et d’enchantements pour déchaîner l’enfer contre des vagues successives de monstres redoutables dans des combats rapides et intenses.

Les héros débloquables de l’univers Hand of Fate possèdent leurs propres armes de tir automatique et cartes de pouvoir uniques enrichissant le deck pour rendre chaque partie différente. Chaque héros dispose d’une carte d’équipement unique activable pendant le combat pour renverser le cours de la bataille, façonnant son style et sa manière de combattre.

Le jeu propose de nouvelles rencontres et équipements repensés, de nouveaux lieux à explorer et permet d’incarner les héros emblématiques de l’univers Hand of Fate dans un jeu de tir automatique en vue de dessus. Les joueurs affrontent des hordes d’ennemis et de monstres issus de l’univers Hand of Fate à une échelle jamais vue.