Depuis quelques années déjà, Pokémon repose sur une stratégie qui divise les joueurs avec des DLCs aux tarifs onéreux qui « complètent » l’expérience de base. Pour Pokémon Legends: Z-A, Game Freak continue son travail de sape en proposant Méga-Dimension, une extension qui s’ajoute juste à la fin de l’aventure principale. Que nous donne ce titre disponible sur l’eShop depuis le 16 octobre 2025 à trente euros ?

Des idées prometteuses…

Nous avons laissé Pokémon Legends: Z-A après un climax épique (bien qu’un peu long), où Illumis tout entier a été menacé d’extinction. À l’hôtel A-Z, une enfant prénommée Anya débarque accompagnée de Hoopa, le Pokémon fabuleux. Cette dernière cherche à cuisiner des donuts et nous (la team MZ) demande de l’aide.

Très rapidement, nous allons découvrir d’étranges failles un peu partout à Illumis qui nous mènent dans un nouveau lieu appelé Extra-Illumis. Dans ces endroits qui ressemblent en tout point à des copies de notre monde, différents Pokémon, nouveaux comme anciens, se côtoient.

Ces failles, en plus d’être assez perturbantes, commencent à déteindre sur le « vrai » Illumis, ainsi Corvault, chef du clan Dérouillard, nous appelle pour que nous menions l’enquête avec lui. Après tout, ces chemins vers ce nouveau monde ne sont pas très bons pour le business…

Méga-Dimension est un DLC dans la parfaite continuité de Pokémon Legends: Z-A. La boucle de gameplay est très simple. Nous avons une barre de points à remplir pour que Corvault puisse mener ses recherches.

Pour gagner des points, il faut aller dans l’extra-dimension afin d’accomplir des quêtes. Il y a trois types de faille : les failles capture dans lesquelles nous devons capturer des Pokémon (discrètement, d’espèces différentes, un certain nombre, etc.), les failles combat dans lesquelles nous devons faire et gagner des combats (ou faire des capacités super efficaces, par exemple), et les failles avec des missions secondaires.

Nous avons trois quêtes par faille qui nous rapportent un certain nombre de points en fonction de leur difficulté. Une fois la jauge de points remplie, nous allons ensuite avoir un combat contre un Pokémon méga-évolué qui permettra d’avancer dans l’histoire (et de relancer la boucle de gameplay).

Pour corser l’addition, il faut aussi savoir que nos voyages dans cette extra-dimension est en temps limité ! Anya prépare des donuts avec les baies que nous récoltons qui, une fois donnés à Hoopa, nous donnent des pouvoirs divers et variés (chances de rencontrer un baron, résistance face à un type, etc.) et qui nous permettent aussi d’augmenter le niveau de nos Pokémon !

Un contenu conséquent…

Dans les failles extra-dimensionnelles, les Pokémon dépassent largement le niveau 100, et ces boosts donnés par les donuts deviennent de plus en plus indispensables au fil de notre progression.

Méga-Dimension est un DLC en demi-teinte. Si le contenu est intéressant, que les idées sont là, et qu’il existe un vrai potentiel autour de ses failles, le résultat est mi-figue mi-raisin. D’un côté, il y a un plaisir non feint à aller capturer ces nouveaux Pokémon qui sont clairement sélectionnés pour satisfaire la majorité des joueurs. Entre Canarticho, Barpau, Arcko ou encore Sovkipou (sans compter les légendaires), cette extension apporte une variété de Pokémon qui plairont aux vieux de la vieille comme aux plus jeunes.

Le contenu est conséquent, et nous voyons que les développeurs ont pris un soin particulier pour que chaque personnage du titre principal (et d’autres) puisse avoir sa place, que ce soit dans l’histoire principale ou les missions secondaires. Nous avons apprécié certaines des récompenses, comme cette magnifique réplique… de la tenue de Violine.

Dans les failles, nous nous amusons et le temps limité nous force à adopter des stratégies pas si évidentes, comme lors des combats contre les Pokémon méga-évolués. Ce DLC nous pousse même parfois dans nos retranchements : avec son temps limité et les niveaux de nos créatures plafonnés par le pouvoir des donuts, nous sommes obligés de nous adapter et d’entraîner de nouveaux Pokémon. Adieu le Mélodelfe qui fonctionnait au métronome, il faut dorénavant maîtriser chaque composante de nos combats.

Mais de l’autre côté, Méga-Dimension exacerbe les défauts de l’opus original avec une boucle de gameplay répétitive, qui se renouvelle peu, et une écriture peu qualitative. Les idées sont pourtant là, avec de la cuisine, de l’exploration, une petite touche de roguelite, cependant, le mélange, même s’il fonctionne, est réalisé sans grande originalité et variété.

Nous répétons les mêmes quêtes, dans des failles plus ou moins similaires, pour (peut-être) rencontrer un ou deux nouveaux Pokémon, un combat de boss, et répéter encore et encore cette boucle jusqu’à la fin.

La cuisine, qui aurait pu être fun et stratégiquement bien pensée, passe elle aussi sous ce prisme assez morne. Dans les faits, pour préparer un donut, nous plaçons les meilleures baies en notre possession sans la moindre stratégie ou réflexion. C’est dommage, car comme pour le jeu original, Pokemon a de l’or entre les mains et préfère nous servir une soupe certes bonne mais un peu fade.

… Mais une boucle de gameplay répétitive et un scénario dur à lire

Nous espérons sincèrement que Game Freak engagera un jour des scénaristes expérimentés capables de faire passer un cap au studio… car l’histoire, même si elle a parfois certains passages amusants (Violine en tête de proue), est d’une lourdeur qui nous empêche de suivre ses (très) nombreux dialogues.

Les discussions, que ce soit avec Corvault ou la team MZ, sont toujours aussi bavardes pour ne rien dire (les dialogues ne font ni progresser l’histoire ni évoluer les personnages). Quel dommage ! Comme pour le jeu de base, nous lisons le récit en diagonale en surveillant au cas où les informations importantes.

Méga-Dimension n’est pas le DLC qui va révolutionner la licence. C’est une extension sympathique avec les mêmes défauts que Pokémon Legends: Z-A. Nous la conseillons aux joueurs qui ont apprécié le titre original et qui voudraient avoir plus de contenu sans trop se prendre la tête.

Très personnellement, même si dans les faits l’extension vaut son prix, nous aurions hésité à deux fois avant de prendre ce contenu supplémentaire au tarif assez élevé de trente euros. En temps normal, nous vous aurions recommandé d’attendre une promotion… Mais ce n’est pas dans les habitudes de Game Freak qui n’a jamais proposé de réduction, peu importe le jeu ou le DLC. À vous de voir si vous êtes prêts à payer trente euros pour une extension qui offre une dizaine d’heures de jeu, mais avec une boucle de gameplay très répétitive.

Graphiquement, le jeu pourrait décevoir une partie du public avec une redite de la carte originale avec des zones moins jolies, plus ternes en termes de couleur. Malgré tout, elle reste agréable même si nous ne prenons pas le même plaisir à visiter la carte (surtout avec cet aspect roguelite). Pour la bande-son, rien à signaler de plus par rapport à l’opus original.

Nous vous joignons une vidéo de quarante-sept minutes réalisées par nos soins qui permet de voir un peu mieux la boucle de gameplay. La vidéo n’a pas de commentaires (audios ou écrits) pour que vous puissiez vous imprégner du jeu sans notre intervention.