Vermila Studios lancera son jeu d’horreur-survie Crisol: Theater of Idols le 12 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si la Switch 2 ne figure pas dans la liste des plateformes de lancement, le studio espagnol a confirmé qu’une version pour la console hybride de Nintendo reste clairement dans ses plans.

Dans un entretien accordé à GameReactor, le cofondateur David Carrasco a déclaré que la Switch 2 était « définitivement un de nos objectifs ». L’absence d’une sortie simultanée s’explique par le timing : la console est arrivée trop tard dans le cycle de production du jeu pour qu’un portage puisse être envisagé dès le lancement. Le développement de Crisol ayant débuté aux alentours de 2020, la Switch 2 n’était alors qu’un « rêve », selon les termes de Carrasco. Pour une équipe aussi réduite, comptant seulement trois programmeurs, créer une version spécifique pour Switch 2 en parallèle aurait été particulièrement audacieux. Néanmoins, le studio garde cette plateforme à l’esprit et espère concrétiser ce portage à un moment donné courant 2026.

Vermila Studios fait partie des pionniers de l’Unreal Engine 5. Le studio figurait même sur la grande liste des développeurs utilisant le moteur lors de sa présentation officielle par Epic Games, ce qui leur a permis d’y avoir accès bien avant de nombreux autres studios. Cette précocité s’est accompagnée de son lot de difficultés : de nombreuses fonctionnalités ne marchaient pas correctement, les performances n’étaient pas au rendez-vous, et l’équipe a dû essuyer les plâtres pendant toute cette période d’instabilité. Carrasco reconnaît que cette expérience fut éprouvante, mais également formatrice, puisque l’équipe a pu grandir en même temps que le moteur se développait et acquérir une familiarité approfondie avec ses mécanismes.

L’utilisation de technologies avancées comme Nanite et Lumen s’est révélée particulièrement bénéfique pour la production. Lumen a notamment permis d’éclairer dynamiquement certaines zones sans avoir à « cuire » les lumières au préalable, facilitant considérablement le processus de création tout en offrant un meilleur contrôle artistique grâce à la possibilité d’itérer rapidement sur chaque scène. De son côté, Nanite a autorisé l’assemblage de scènes plus complexes sans se soucier du niveau de détail, réduisant la charge de travail nécessaire pour obtenir le même résultat. Cette efficacité accrue a été cruciale pour un studio de taille modeste, permettant d’accomplir davantage avec des ressources limitées et d’accélérer sensiblement la production.

Crisol: Theater of Idols plonge les joueurs dans Hispania, une réimagination cauchemardesque de l’Espagne. Le protagoniste, Gabriel, est un soldat capable d’utiliser son propre sang comme arme mortelle, chargé d’accomplir une mission divine confiée par le Dieu Soleil. L’aventure se déroule sur Tormentosa, une île maudite aussi magnifique que malveillante, dont il faudra découvrir l’histoire glaçante et le folklore tordu. Les joueurs traverseront des paysages inquiétants, des ruines grandioses en décrépitude et des rues labyrinthiques tout en dévoilant progressivement les mystères de cultes obscurs et de sacrifices sanglants.

Le système de combat repose sur une mécanique risquée : le sang constitue à la fois la source de vie et les munitions du joueur. Chaque tir épuise l’énergie vitale de Gabriel, forçant à trouver un équilibre précaire entre survie et puissance offensive. Les pouvoirs exploitant la létalité du sang peuvent être améliorés pour infliger davantage de dégâts, combattre plus longtemps et obtenir des bonus en combat. L’exploration de Tormentosa permet de découvrir des pièces servant à améliorer diverses options d’armement adaptées aux différentes situations rencontrées.

Le récit mêle événements historiques, folklore et références religieuses pour créer un univers d’horreur unique. Les joueurs affronteront des statues colossales prenant vie et démêleront une narration sombre qui brouille la frontière entre réalité et cauchemar. Vermila Studios promet une fusion dérangeante d’éléments historiques et horrifiques dans cet univers hispanophone singulier.