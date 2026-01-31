Le directeur de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, a livré des informations encourageantes sur l’avancement de la version Switch 2 du jeu lors d’un entretien accordé à Polygon. Alors que Final Fantasy VII Remake Intergrade s’est imposé comme un succès commercial majeur sur la nouvelle console hybride de Nintendo depuis sa sortie ce mois-ci, trustant les premières places des classements de ventes mondiaux et provoquant même des ruptures de stock en version physique chez plusieurs détaillants, les joueurs s’interrogent légitimement sur le calendrier de sortie du deuxième volet.

Hamaguchi a confirmé que le développement de la version Switch 2 de Rebirth est déjà bien avancé. L’équipe d’ingénieurs a franchi une étape cruciale en réussissant à faire tourner le jeu sur la plateforme. Les efforts se concentrent désormais sur l’optimisation technique et le peaufinage final de cette version. Le directeur se montre confiant quant à la possibilité de partager davantage d’informations sur cette adaptation dans un futur très proche, sans toutefois préciser de date concrète.

Le développeur ne cache pas que porter Rebirth sur Switch 2 représente un défi technique considérablement plus ardu que pour Remake Intergrade. La raison principale tient à l’envergure du jeu : la carte du monde est nettement plus vaste que dans le premier opus, avec de petites zones en monde ouvert mais dotées d’un niveau de détail particulièrement élevé. Cette ampleur accrue complexifie inévitablement le processus de production et exige un travail d’adaptation plus minutieux de la part de l’équipe technique.

Malgré ces obstacles, Hamaguchi se dit rassuré par la qualité du travail accompli jusqu’à présent. Il souligne la passion et l’engagement de ses ingénieurs, qui selon lui gèrent remarquablement bien cette tâche ambitieuse. Cette confiance dans les capacités de son équipe le conforte dans l’idée que la version Switch 2 de Rebirth saura tenir ses promesses et offrir une expérience à la hauteur des attentes.

Cette mise à jour intervient dans le contexte d’une stratégie plus large de Square Enix concernant la trilogie Final Fantasy VII sur Switch 2. L’éditeur japonais avait précédemment confirmé que Remake Intergrade ne constituait que le début de son investissement sur la plateforme, avec l’arrivée programmée non seulement de Rebirth mais également du troisième et dernier volet de la saga. Hamaguchi avait d’ailleurs récemment précisé que ces jeux proposeraient exactement le même gameplay que sur les autres plateformes, dissipant les craintes d’éventuelles limitations techniques.

Le succès fulgurant de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2, disponible également sous forme de démo pour les joueurs souhaitant l’essayer avant tout achat, valide rétrospectivement la décision de Square Enix d’investir massivement sur cette plateforme. Les performances commerciales du premier opus laissent présager un accueil tout aussi enthousiaste pour Rebirth, à condition que l’équipe parvienne à relever le défi technique que représente l’adaptation de ce titre plus ambitieux.

