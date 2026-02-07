Dengeki Online a publié une interview approfondie avec l’équipe de développement de Dynasty Warriors: Origins abordant à la fois le DLC à venir et la version Nintendo Switch 2 du jeu. Yoshinao Yamagishi, producteur de développement pour la version Switch 2, accompagné du producteur Sho et du réalisateur Ogata, reviennent sur les défis techniques et créatifs rencontrés pour adapter ce hack and slash exigeant sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

Concernant l’accueil commercial et critique depuis la sortie, Sho se dit agréablement surpris par les résultats dépassant ses prévisions. Même si Zhuge Liang aurait pu prédire ce succès, le producteur reconnaît humblement avoir obtenu une réponse bien meilleure qu’espérée. De nombreux joueurs ont apprécié le titre et partagé leur enthousiasme, source de grande satisfaction pour l’équipe qui remercie chaleureusement tous ceux ayant joué et soutenu le jeu.

Ogata confesse que durant le développement, l’équipe nourrissait des inquiétudes sur l’accueil des joueurs. La réception positive constitue un résultat véritablement heureux pour les développeurs qui adressent également leurs remerciements à la communauté. Cette satisfaction partagée témoigne du soulagement après des années de travail sur un titre ambitieux redéfinissant les codes de la franchise.

Le DLC avait été conceptualisé durant le développement du jeu de base avec une direction définie, mais la décision de le produire effectivement n’est intervenue qu’après la sortie. Les ventes solides du titre principal combinées aux nombreuses demandes de contenu additionnel ont permis d’obtenir le feu vert pour démarrer la production du DLC. Cette approche prudente reflète la réalité économique où les extensions nécessitent des performances commerciales justifiant l’investissement.

Le DLC propose un système de difficulté ajusté automatiquement selon le niveau de境地 (kyōchi,境界 entre maîtrise et transcendance) du joueur. En principe, la difficulté des combats correspond approximativement au niveau de境地 du joueur. Cette approche inclusive vise les joueurs ayant terminé l’histoire principale comme ceux l’ayant interrompue en cours de route, permettant à tous de profiter du contenu additionnel indépendamment de leur progression.

Le DLC met en lumière Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lü Bu, personnages souvent traités comme simples antagonistes dans les adaptations du Roman des Trois Royaumes. Sho précise qu’aucune intention de les mettre en avant via DLC n’existait initialement. Lors de la conception du jeu de base, l’équipe avait décidé de véritablement représenter le charme authentique de Zhang Jiao et Dong Zhuo au-delà de leur simple rôle de méchants traditionnels. L’équipe de développement a dépassé les attentes avec une représentation exceptionnelle, générant de nombreux retours de joueurs exprimant leur souhait d’accompagner Zhang Jiao. Ce DLC matérialise la convergence entre vision créative et désirs de la communauté.

Ogata souligne que ces quatre généraux ont chacun commandé de nombreux subordonnés et traversé l’époque tumultueuse des Trois Royaumes, possédant le charisme magnétique nécessaire pour attirer les gens. Le fait que leurs noms perdurent jusqu’à aujourd’hui témoigne qu’ils figurent eux aussi parmi les héros remarquables, justifiant de représenter leurs convictions et leur grandeur respectives dans l’histoire principale comme le DLC.

Sho refuse de désigner un favori personnel parmi ces quatre généraux, aimant équitablement tous les guerriers musou incluant ces quatre. Chacun a bénéficié d’une représentation dépassant probablement ce qu’il aurait conçu lui-même, résultat positif surpassant ses attentes dont il chérit toutes les variations. Ogata privilégie les épisodes de Dong Zhuo et Zhang Jiao, chacun aboutissant à des dénouements radicalement différents où les joueurs ressentiront les convictions respectives des personnages.

Un mystérieux homme fait son apparition dans les histoires du DLC. Sho avoue franchement l’avoir introduit simplement parce qu’il le souhaitait, ajoutant mi-sérieusement que c’est à moitié une plaisanterie. Le désir d’ajouter un nouveau personnage dans le DLC constituait le point de départ. Il fallait ensuite identifier quelqu’un dont la présence avant la bataille de Chibi ne serait pas incongrue, qui aurait semblé étrange de combattre dans l’histoire principale, qui était apparu comme guerrier musou unique avant Dynasty Warriors 8, et qui serait un homme mûr ou un vieillard. Toutes ces conditions satisfaites ne laissaient qu’une seule option évidente selon lui. Initialement, Ogata et l’équipe scénario avaient réagi avec réserve face à cette proposition.

Ogata explique que du point de vue narratif, un personnage interagissant étroitement avec les quatre héros protagonistes du DLC semblait préférable pour une représentation efficace. La suggestion de Sho dépassait ce cadre, d’où la réaction initialement dubitative. Après de nombreuses discussions, l’équipe estime finalement avoir réussi à créer un bon personnage malgré les doutes initiaux.

Les guerriers accompagnateurs Zhu He, Diao Chan et l’homme mystérieux rejoignent les rangs jouables. Sho précise que le critère de sélection principal consistait à identifier qui convenait le mieux pour l’histoire comme pour l’action en considérant l’ensemble du DLC. Il souhaitait personnellement éviter les guerriers des factions de Cao Cao, Sun Jian et Liu Bei déjà présentes, estimant que l’équipe a finalement sélectionné les personnages optimaux.

Ogata ajoute que choisir parmi les guerriers existants créerait inévitablement un déséquilibre, d’où la décision de sélectionner des personnages occupant des positions spéciales, soit Zhu He et Diao Chan. Ces deux personnages sont décrits comme des artistes martiaux accomplis, rendant leur manipulation ludique plaisante selon les développeurs.

Le DLC introduit deux nouvelles catégories d’armes. L’arc constitue une arme polyvalente fonctionnant efficacement à distance courte comme longue, avec une excellente synergie avec les nouvelles « stratégies secrètes » ajoutées. Le rope dart (縄鏢 jōhyō) excelle dans les attaques à large rayon tout en permettant des mouvements techniques rappelant les actions sur câble, arme destinée aux joueurs habitués aux jeux d’action complexes.

Les catégories d’armes existantes reçoivent également de nouvelles techniques martiales. Ogata cite la technique d’épée « Danse de l’oiseau de vent » (風鳥舞) tournoyante attaquant la périphérie comme exemple d’usage accessible, tandis que la technique de lance « Corps et Courage » (身胆) renforçant les attaques illustre les options plus techniques. Cette variété enrichit davantage les armes existantes que les joueurs sont encouragés à explorer.

La nouvelle fonctionnalité « Stratégie Militaire » (軍略) propose des séquences évoquant des jeux de stratégie. Ogata explique que bien que les combats du jeu de base atteignent un haut niveau d’accomplissement que le DLC souhaite faire revivre, l’équipe voulait également offrir une expérience ludique légèrement différente justifiant la création du DLC. La stratégie militaire permet de profiter des « stratégies secrètes » absentes du jeu principal, servant d’intermède original entre les sessions de combat traditionnelles.

L’augmentation de la limite du niveau de境地 répondait effectivement aux demandes des joueurs, mais constituait également un élément indispensable comme contenu de perfectionnement. Les joueurs ayant maximisé leur niveau dans le jeu de base mais trouvant encore la difficulté excessive peuvent poursuivre leur progression dans le DLC, tandis que les autres profiteront d’un protagoniste renforcé pour des combats encore plus exaltants.

Les nouveaux panneaux de compétences demeurent exclusifs au DLC pour préserver l’équilibre du jeu principal. Ogata voulait créer des panneaux substantiels pour maximiser le plaisir du DLC, mais leur intégration au jeu de base aurait perturbé son équilibrage. Cette séparation représente le compromis optimal.

Le nouveau « Terrain d’entraînement » (鍛錬場) permet d’obtenir des armes au-delà du déverrouillage des panneaux de compétences. Les combats « Entraînement aux armes » (武器練武) offrent des armes spécifiques en récompense. Répéter ces défis facilite l’acquisition d’armes aux caractéristiques variées, que les joueurs peuvent combiner via la synthèse pour créer des équipements encore plus puissants.

Concernant de futurs DLC après cette grande extension, Sho n’exclut pas la possibilité de petits ajouts comme la Lance Dorée du Serpent sortie il y a un an, mais n’envisage fondamentalement rien de majeur. Ce DLC a été créé considérant qu’une suite éventuelle ferait attendre les fans plusieurs années, et face aux nombreuses demandes de contenu additionnel. L’équipe souhaite désormais clore ce chapitre pour se tourner vers l’avenir.

Le développement de la version Switch 2 a débuté avant même la sortie de la console avec recherches fondamentales et examens menés discrètement. De nombreux joueurs réclamaient une version Switch 2, mais Dynasty Warriors: Origins ayant été conçu dès l’origine comme un Dynasty Warriors exploitant spécifiquement les capacités PlayStation 5, Koei Tecmo ignorait initialement si un portage serait réalisable. Sho confesse avoir entièrement fait confiance à ses excellents subordonnés pour résoudre cette équation technique complexe.

Yamagishi détaille les défis d’optimisation rencontrés. Un simple portage sur Switch 2 ne fournissait pas des performances satisfaisantes, posant la question de ce qu’il fallait ajuster et comment. L’un des charmes majeurs de Dynasty Warriors: Origins réside dans l’expérience de jeu offrant des « armées à perte de vue ». Pour garantir cette sensation sur Switch 2 tout en priorisant la stabilité de l’expérience, l’équipe a pris la décision difficile de réduire le framerate de 60 à 30 images par seconde. Au-delà de cette modification fondamentale, une optimisation minutieuse et continue a permis de concrétiser la version Switch 2.

Cruciale précision : le nombre de soldats affichés sur Switch 2 correspond exactement à celui des versions PlayStation 5 et PC. Bien que l’apparence visuelle ait subi des ajustements spécifiques à la Switch 2, les modes TV comme portable ont été calibrés pour ne pas paraître inférieurs aux autres plateformes. Les joueurs peuvent profiter de leur mode préféré sans compromis majeur sur l’expérience visuelle distinctive du titre.

Ogata remercie les joueurs dont le soutien a rendu possible la création du DLC Les Quatre Héros du Rêve Illusoire (夢幻の四英傑). L’équipe de développement a travaillé de toutes ses forces pour ne pas trahir les attentes, espérant que les joueurs découvriront les destins de ces héros remarquables. Yamagishi se réjouit que grâce aux joueurs, Koei Tecmo ait pu lancer simultanément la version Switch 2 et le DLC. Toutes les plateformes offrent un résultat satisfaisant, que les joueurs ayant déjà découvert le jeu se concentrent sur le DLC ou que les nouveaux venus choisissent leur plateforme préférée.

Sho conclut en remerciant la communauté ayant permis de sortir le DLC et la version Switch 2 un an après le lancement du jeu de base. Les retours positifs et le soutien des joueurs constituent la force motrice pour l’avenir de l’équipe. Omega-Force continuera de s’efforcer de livrer des jeux dépassant les attentes, sollicitant l’intérêt continu pour ce DLC, la version Switch 2 et les futurs projets du studio.