Classement des ventes de jeux au Japon – Semaine 9, 2026 (23 février – 1er mars).

La semaine dernière a vu la sortie de Resident Evil Requiem à 193 000 ventes physiques, dont 155 000 sur PS5 et le reste sur Switch 2, ce qui est bien mieux que Resident Evil Village (140 000), de même que pour Resident Evil 4 Remake (170 000) et même légèrement au-dessus de Resident Evil 3 Remake (190 000). On reste néanmoins en dessous de Resident Evil 7 et Resident Evil 2 Remake.

Resident Evil Requiem (Capcom) sur PS5, sorti le 27 février 2026 au prix de 8 173 yens, prend la première place avec 155 373 ventes en tant que nouvelle entrée. Resident Evil Requiem (Capcom) sur NS2, également sorti le 27 février 2026 au prix de 8 173 yens, se classe deuxième avec 38 793 ventes, nouvelle entrée également.

Tokyo Xtreme Racer (Genki) sur PS5, sorti le 26 février 2026 au prix de 6 909 yens, fait une nouvelle entrée en troisième position avec 17 669 ventes. Mario Tennis Fever (Nintendo) sur NS2, sorti le 12 février 2026 au prix de 8 164 yens, descend en quatrième place depuis la première position avec 12 106 ventes cette semaine, portant le total à 66 205 ventes (en baisse de 17%).

Mario Kart World (Nintendo) sur NS2, sorti le 5 juin 2025 au prix de 9 073 yens, se classe cinquième en passant de la troisième place avec 10 847 ventes cette semaine, portant le total à 2 846 759 ventes (en hausse de 4%).

Tales of Berseria Remastered (Bandai Namco Entertainment) sur NSW, sorti le 26 février 2026 au prix de 6 300 yens, fait une nouvelle entrée en sixième position avec 9 798 ventes. Bandai Namco continue dans ses fonds de tiroirs avec Tales of Berseria Remastered sur Switch 1.

Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix) sur NSW, sorti le 5 février 2026 au prix de 7 980 yens, se classe septième en passant de la deuxième place avec 9 640 ventes cette semaine, portant le total à 231 718 ventes (en baisse de 22%). Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix) sur NS2, également sorti le 5 février 2026 au prix de 7 980 yens, occupe la huitième position en passant de la quatrième place avec 8 748 ventes cette semaine, portant le total à 202 770 ventes (en baisse de 15%).

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) sur NSW, sorti le 20 mars 2020 au prix de 5 980 yens, se classe neuvième en passant de la sixième place avec 6 429 ventes cette semaine, portant le total à 8 390 892 ventes (en baisse de 4%). Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) sur NS2, sorti le 15 janvier 2026 au prix de 6 480 yens, se classe dixième en passant de la septième place avec 5 950 ventes cette semaine, portant le total à 78 521 ventes (en hausse de 17%).Sur le hardware, on reste dans une certaine routine, la surprise venant de l’endurance de la Switch 1 qui compte encore profiter de quelques productions, dont le futur Tomodachi Life.

Rang Rang préc. Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes totales 1 NEW Resident Evil Requiem PS5 155 373 NEW 2 NEW Resident Evil Requiem NS2 38 793 NEW 3 NEW Tokyo Xtreme Racer PS5 17 669 NEW 4 1 Mario Tennis Fever NS2 12 106 66 205 5 3 Mario Kart World NS2 10 847 2 846 759 6 NEW Tales of Berseria Remastered NSW 9 798 NEW 7 2 Dragon Quest VII Reimagined NSW 9 640 231 718 8 4 Dragon Quest VII Reimagined NS2 8 748 202 770 9 6 Animal Crossing: New Horizons NSW 6 429 8 390 892 10 7 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition NS2 5 950 78 521

La NS2 totalise 85 830 unités cette semaine contre 63 313 la semaine dernière, portant le total annuel à 795 748 unités et le total à vie à 4 579 815 unités. La NSW totalise 22 260 unités cette semaine contre 28 426 la semaine dernière et 45 189 l’année dernière, portant le total annuel à 187 846 unités contre 472 824 l’année dernière et le total à vie à 36 603 989 unités.

La PS5 totalise 15 048 unités cette semaine contre 10 343 la semaine dernière et 108 978 l’année dernière, portant le total annuel à 125 560 unités contre 247 451 l’année dernière et le total à vie à 7 423 770 unités. La XBS totalise 648 unités cette semaine contre 1 188 la semaine dernière et 721 l’année dernière, portant le total annuel à 5 646 unités contre 14 333 l’année dernière et le total à vie à 694 573 unités. La PS4 totalise 35 unités cette semaine contre 37 la semaine dernière et 20 l’année dernière, portant le total annuel à 185 unités contre 231 l’année dernière et le total à vie à 9 506 059 unités.

Au total, toutes plateformes confondues, 123 821 unités ont été vendues cette semaine contre 103 307 la semaine dernière et 154 908 l’année dernière, portant le total annuel à 1 114 985 unités contre 734 839 l’année dernière et le total à vie à 58 808 206 unités.