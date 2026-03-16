Faisons ensemble un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1998, Internet en est à ses balbutiements avec des modems 56K et donc une connexion très limitée par rapport à aujourd’hui. En ces temps-là, les ordinateurs et consoles de jeux vidéo avaient eux aussi leurs limites. Pourtant, malgré ces contraintes techniques de l’époque, nous avons eu droit à l’arrivée d’un jeu qui a défini un genre à part entière : les jeux commandos-like. Commandos était un jeu tactique et d’infiltration dans lequel nous incarnions un groupe de soldats, au temps de la seconde guerre mondiale, combattant les nazis allemands. Ce jeu a bouleversé son époque car il ne ressemblait à aucun autre. Maintenant que le contexte est posé, faisons un bond en avant en 2016, l’année de la sortie de Shadow Tactics : Blades of the Shogun sur PC. Comme un symbole, c’est une équipe allemande qui ressuscite Commandos à travers cette fois d’un univers totalement différent. Enfin, revenons en 2026 avec l’arrivée de Shadow Tactics : Blades of the Shogun sur la console hybride de Nintendo. Ce jeu a été annoncé en grande pompe lors d’un Nintendo Direct Partner, contre toute attente car le studio de développement du jeu a depuis fermé ses portes. Mais le commandos-like n’arrive pas seul : il arrive avec sa version de base mais aussi avec sa version DLC standalone. C’est cette version standalone sur laquelle nous allons nous concentrer lors de ce test.

Un DLC standalone de Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice est un contenu additionnel du jeu du même nom, jouable sans le jeu de base. Pour bien comprendre le jeu, il faut tout d’abord s’intéresser à l’histoire principale du jeu. Dans le jeu original qui se déroule au Japon en 1615, le nouveau Shogun cherche à imposer la paix coûte que coûte. Pour atteindre cet objectif, il engage cinq spécialistes aux talents exceptionnels en assassinat et espionnage : Hayato, Mugen, Aïko, Yuki et Takuma C’est au cours de cette mission que l’histoire d’Aiko’s Choice commence. Alors que les lames du Shogun s’apprêtent à porter le coup final aux ennemis de la nation, une très vieille connaissance d’Aïko fait son apparition. C’est l’ancienne mentor d’Aïko, dame Chiyo. Celle-ci s’est alliée aux ennemis que combattent notre groupe de héros. La mission principale attendra donc encore un peu le temps de traquer cette nouvelle ennemie venue du passé d’Aïko.

Même si nous n’avons pas encore touché au jeu de base, Aïko’s Choice nous propose un petit résumé de l’histoire principale afin que nous ne soyons pas perdus. Néanmoins, nous n’avons pas les détails et nous découvrons petit à petit les relations entre les différents personnages que nous contrôlons. Le scénario de Aiko’s Choice n’est pas ou peu intéressant. L’idée de faire apparaître un nouvel ennemi venu du passé d’un des protagonistes est assez banal, et nous avons du mal à comprendre les réelles motivations de dame Chiyo en contrecarrant les plans du Shogun. Mais au moins, le prétexte est posé pour se lancer aux trousses d’un nouvel ennemi.

Commandos est de retour, mais au Japon !

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice est, comme le jeu de base, un commandos-like. Si vous ne connaissez pas le jeu Commandos, sorti à la fin du XXème siècle, ce n’est pas grave, nous ne vous en voulons pas. Le principe du jeu repose sur la gestion des compétences variées des membres d’un groupe de combattants dans des missions d’infiltration. Dans Aiko’s Choice, notre fameux groupe est constitué de 5 personnes aux talents complémentaires. Hayato est un ninja habile maniant le shuriken comme personne. Mugen est un samouraï possédant une puissance inégalée, capable d’éliminer les autres samouraïs avec son sabre. Aïko est capable de se camoufler avec n’importe quel déguisement afin de ne pas se faire repérer. Yuki est un as dans l’art de poser des pièges. Enfin, Takuma, le plus vieux de la bande, ne se sépare jamais de son fidèle fusil capable de tirer à longue portée. Toutes ces compétences devront être mises à profit pour réaliser des missions discrètes dans lesquelles nous devrons saboter les plans ennemis.

« Là on me voit, là on me voit plus. On me voit, on me voit un peu, on me voit plus »

Le gameplay est évidemment exactement le même que le jeu de base. Nous devons éviter d’être repéré par les ennemis afin de ne pas faire sonner l’alarme et de rameuter toute la cavalerie. Pour cela, nous pouvons voir les cônes de vision de chaque personnage présent sur la carte. Pour échapper à la vigilance des gardes, nous pouvons nous accroupir pour, parfois, ne pas être vu. Dans d’autres cas, nous devrons faire une diversion pour attirer l’attention afin de filer en douce. Enfin, dans le pire des cas, il faudra éliminer la menace discrètement pour pouvoir poursuivre notre mission. Mais attention, les autres gardes peuvent voir les cadavres et alerter le reste de la meute. Il faudra donc penser à cacher les corps dans un endroit à l’abri des regards.

Pour réaliser toutes ces actions, deux façons de jouer nous sont proposées par le jeu. La première façon de jouer consiste à contrôler directement le ou les personnages en naviguant de l’un à l’autre assez facilement. La deuxième façon de jouer consiste à reproduire un comportement de jeu similaire au jeu sur PC. En effet, lorsque nous posons notre Joy-Con sur une table, le jeu passe automatiquement en mode souris, profitant de la nouvelle fonctionnalité offerte par les manettes de la Nintendo Switch 2. Nous ne savons pas si c’est parce que nous n’avons pas encore l’habitude du mode souris sur la console de Nintendo, mais nous avons trouvé cette façon de jouer très difficile à prendre en main. De plus, l’absence de véritable tutoriel se fait sentir si nous n’avons pas joué auparavant au jeu de base. Heureusement, nous avons trouvé notre bonheur dans le mode classique qui, une fois maîtrisé, devient assez intuitif.

Des cerisiers en fleur à l’écran

Dans chaque mission, chaque carte est différente et est accessible entièrement pour le plaisir de nos yeux. C’est très beau et l’univers japonais est très bien respecté. Parfois, nous nous sommes arrêtés pour écouter des personnages non joueurs afin d’augmenter notre immersion dans le jeu. C’est donc un univers plutôt cohérent qui nous est proposé ici.

Et puisqu’on parle d’écouter les personnages, la bande son est aussi de bonne facture. Le doublage est disponible aussi bien en anglais qu’en japonais et la musique nous rappelle l’ambiance douce et apaisante d’un temple japonais.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Shadow Tactics : Blades of the Shogun – Aiko’s Choice est prévu au prix de 20€ environ sur le Nintendo eShop. Sachant que c’est un DLC en standalone qui contient 6 missions, dont 3 très courtes, le prix nous semble trop élevé par rapport au contenu, malgré les qualités indéniables du jeu. Peut être est il préférable d’attendre une baisse de prix pour se l’offrir ?