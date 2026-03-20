Selon un rapport du quotidien économique japonais Nikkei, Nintendo aurait prévu de commercialiser une version révisée de la Nintendo Switch 2 sur le marché européen, dotée d’une batterie remplaçable par l’utilisateur. Cette évolution concernerait à la fois la console elle-même et les Joy-Con, dont les batteries lithium-ion deviendraient démontables en toute sécurité.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du règlement européen sur les batteries, entré en vigueur en 2023, qui impose depuis le 27 février que les produits équipés de batteries portables permettent aux consommateurs de les retirer et de les remplacer facilement par leurs propres moyens. Nintendo se conformerait ainsi à cette législation spécifique à l’Union Européenne.

En dehors de l’Europe, les spécifications actuelles resteraient en l’état. Au Japon — et vraisemblablement aux États-Unis — la console continuerait d’être commercialisée dans sa configuration d’origine. Nikkei précise toutefois que si la sensibilisation des consommateurs au droit à la réparation venait à progresser dans ces marchés, Nintendo pourrait envisager d’y adopter des dispositions similaires.

Il convient de préciser que ces informations proviennent d’un seul média, et qu’aucune confirmation officielle n’a été apportée par Nintendo à ce stade.