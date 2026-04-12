Le 8 avril 2026 marquait le lancement de Pokémon Champions sur Nintendo Switch et Switch 2 (via rétrocompatibilité), mais à peine quelques jours plus tard, les récompenses de son deuxième battle pass ont déjà fuité. Comme pour les précédents leaks majeurs ayant touché la franchise – le Gigaleak de 2020 et le Teraleak de l’année dernière –, les données du jeu ont été extraites et partagées par l’utilisateur Twitter ChicoEevee. La totalité des 50 niveaux du battle pass de la saison M-2, intitulée Season M-2, a ainsi été révélée, incluant les sprites des objets et Pokémon concernés.

La structure du battle pass reprend celle de la première saison, avec des récompenses réparties sur deux segments. Les niveaux 1 à 30 offrent une variété d’objets cosmétiques, de Pokémon, de consommables et de monnaie virtuelle, tandis que les niveaux 31 à 50 distribuent exclusivement des VP (500 par niveau). Parmi les récompenses notables figurent trois Pokémon : Airmure (niveau 2), Kangourex (niveau 10) et Ectoplasma (niveau 25), chacun accompagné de sa Méga-Gemme respective deux niveaux plus tard. Les objets à utilité directe, comme les Ticket de recrutements ou les Tickets d’entrainement, sont concentrés en début de pass, tandis que les éléments cosmétiques – vêtements pour l’avatar du joueur et coupes de cheveux – apparaissent plus tardivement. Ectoplasma, particulièrement attendu par les fans, n’est débloqué qu’au niveau 25, suivi de sa Méga-Gemme et d’une image de profil au niveau 27.

Cette fuite intervient dans un contexte technique et structurel tendu pour Pokémon Champions. Malgré son statut de plateforme officielle pour les compétitions Pokémon Championship Series (VGC), le jeu souffre de problèmes persistants. Les performances, même sur Switch 2, peinent à maintenir les 30 FPS visés, et de multiples bugs affectent l’expérience de jeu. Si des correctifs sont attendus, la mise en avant précoce de contenu payant post-lancement – alors que le titre de base n’est pas encore stabilisé – suscite des critiques. Par ailleurs, des choix de design controversés, comme la limitation des combats à des affrontements 3 contre 3 (au lieu du format standard 6 contre 6) et un roster de Pokémon restreint, dont certains ne sont accessibles que via le battle pass, alimentent les débats au sein de la communauté compétitive.