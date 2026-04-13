Une nouvelle série de promotions est actuellement disponible sur le Nintendo eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement dense de jeux à prix réduits. Cette opération se distingue par la présence de nombreux titres affichant leurs tarifs les plus bas à ce jour, notamment Enter the Gungeon, Exit the Gungeon ou encore Untitled Goose Game, tout en couvrant un large éventail de genres et de productions, des jeux indépendants aux blockbusters.

Parmi les offres les plus marquantes, plusieurs titres bénéficient de réductions particulièrement agressives. Enter the Gungeon est proposé à 2,99 dollars au lieu de 14,99 dollars, tandis que Exit the Gungeon descend à 1,99 dollar contre 9,99 dollars habituellement. Untitled Goose Game atteint également un prix réduit notable à 8,99 dollars (au lieu de 19,99 dollars). Ces offres s’inscrivent dans une tendance globale où de nombreux jeux passent sous la barre des 10 dollars, voire des 5 dollars.

La sélection met en avant une forte présence de jeux indépendants reconnus. Celeste est affiché à 4,99 dollars (au lieu de 19,99 dollars), Disco Elysium à 11,99 dollars (39,99 dollars initialement), Outer Wilds à 14,99 dollars (contre 24,99 dollars), ou encore Dead Cells à 12,49 dollars (au lieu de 24,99 dollars). Des titres comme Hades-like ou roguelike tels que Brotato (3,49 dollars) et Risk of Rain 2 (6,24 dollars) complètent cette offre orientée vers des expériences à forte rejouabilité.

Les productions plus ambitieuses ou issues de grandes licences ne sont pas en reste. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition chute à 19,79 dollars au lieu de 59,99 dollars, Red Dead Redemption est proposé à 24,99 dollars (contre 49,99 dollars), tandis que L.A. Noire atteint également 24,99 dollars (au lieu de 49,99 dollars). NBA 2K26 fait partie des baisses les plus significatives avec un prix de 8,99 dollars au lieu de 59,99 dollars. Du côté de Capcom, Monster Hunter Rise est disponible à 7,99 dollars (contre 39,99 dollars), accompagné de Mega Man 11 à 9,99 dollars et de plusieurs compilations Mega Man également fortement remisées.

La diversité du catalogue est également illustrée par la présence de nombreux remasters et collections. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy est proposé à 9,99 dollars (au lieu de 29,99 dollars), Okami HD à 9,99 dollars (19,99 dollars initialement), et The Wonderful 101: Remastered à 17,99 dollars (contre 39,99 dollars). Les amateurs de rétro et de classiques peuvent aussi se tourner vers des titres comme Turok, Turok 2 ou encore Serious Sam Collection, tous affichés à des prix fortement réduits.

Les jeux narratifs et expériences plus contemplatives trouvent également leur place dans cette sélection. What Remains of Edith Finch est disponible à 4,99 dollars (au lieu de 19,99 dollars), Gone Home à 2,99 dollars (contre 14,99 dollars), et The Last Campfire chute à 1,99 dollar (au lieu de 14,99 dollars). Dans un registre similaire, Hindsight est proposé à 4,49 dollars, tandis que Sayonara Wild Hearts descend à 6,49 dollars.

Enfin, plusieurs franchises complètes bénéficient de remises importantes, à l’image de la série SteamWorld, dont plusieurs épisodes sont proposés à 1,99 dollar, ou encore la saga Darkest Dungeon, avec le premier épisode à 3,74 dollars et sa suite à 12,39 dollars. Les jeux de gestion (Let’s Build a Zoo à 6,99 dollars), de simulation (Slime Rancher à 6,24 dollars) ou encore d’action (Sifu à 9,99 dollars) complètent une offre particulièrement vaste.

Tableau – Jeux & Promotions