Depuis sa sortie en 2013, Reus s’est imposé comme une pépite indépendante du « god game », ce sous-genre du jeu de simulation dans lequel nous avons (littéralement) les pouvoirs d’un dieu. C’est avec enthousiasme que nous avons reçu, onze ans après, l’arrivée de Reus 2 sur Steam. Et puis, presque comme un cadeau pour les joueurs Nintendo Switch, le quatrième jeu des développeurs néerlandais d’Abbey Games a connu un portage (son premier !) sur l’eShop le 23 octobre 2025 au prix de vingt-quatre euros cinquante. Que nous donne ce portage d’un titre que nous n’imaginions pourtant pas possible (en termes de maniabilité) sur Nintendo Switch ?

Une suite, dans les faits, totalement maîtrisée et réussie

Reus 2 reprend les bases de Reus. C’est un « god-game », c’est-à-dire, un jeu de simulation dans lequel nous créons un monde avec nos pouvoirs divins. Dans Reus 2, nous sommes sur une planète que nous devons façonner à l’aide de trois dieux.

Le concept est simple mais peut-être difficile à prendre en main pour les néophytes. Nous avons une planète vierge, et nous allons y placer des biomes (savane, forêt, etc.), des villages, mais aussi tous les éléments qui vont constituer l’environnement.

Il y a trois types d’éléments à placer : les animaux, les plantes et les minerais. Chaque élément a ses propres synergies et son propre biome (certains peuvent avoir plusieurs biomes). Par exemple, le poisson clown gagne des bonus s’il est placé à côté d’une anémone.

Chaque élément a aussi une « catégorie » qui va influer sur la planète entière. Les animaux sont rangés en fonction des herbivores et des prédateurs, les plantes sont séparées entre les arbres (fruitiers ou non) et les taillis alors que les minerais sont séparés entre les éléments et les gemmes (il y a bien d’autres catégories pour chaque).

Ces éléments produisent des ressources. Il y en a trois « majeures » dans le jeu : la nourriture, l’or, et la science. Typiquement, même si certains contre-exemples existent, les minerais rapportent de l’or et de la science, les plantes la nourriture et la science alors que les animaux fournissent de l’or et de la nourriture.

Les biomes ont tous une particularité et des « mécaniques » qui leur sont propres. La jungle, par exemple, repose sur des synergies autour de la biodiversité, une ressource que l’on obtient en diversifiant nos éléments. Le désert, de son côté, repose sur les cases vides (non remplies) alors que la taïga fonctionne en plaçant nos ressources loin de la ville.

Pour rajouter une couche de complexité, chaque village est représenté par un leader… qui a ses propres aspirations. Le marchand réclamera de l’or pour établir des routes commerciales, la pirate sera friande d’or provenant de ressources maritimes, là où le diplomate cherchera la prospérité (la somme de toutes les ressources) de son village et des autres (il y a d’autres leaders).

Reus 2 se déroule par âge dans lequel nous allons devoir à la fois augmenter les villages constituant notre planète, mais aussi accomplir un objectif global. Les villages vont avoir des demandes liées à leur leader, et réussir ces demandes vont nous permettre de débloquer un tour de draft.

Un gameplay complet et intelligent

La draft, c’est l’option qui permet de rajouter quatre nouveaux éléments dans un biome. Comme son nom l’indique, il y a un côté aléatoire à chaque draft et nous ne pourrons pas forcément tomber sur des choses qui nous plaisent.

L’objectif global permet de gagner de nombreux bonus si nous réussissons à atteindre les trois paliers qui le constituent. Nous choisissons notre objectif au début de chaque âge et nous devons le réaliser dans le temps imparti. C’est le dernier point que nous abordons (et après, promis, nous arrêtons l’inventaire !) : placer des éléments sur notre planète coûte du temps. Même si le temps peut s’acheter (en échange de nos ressources), il faut réfléchir précautionneusement à nos actions.

Il y a encore beaucoup de subtilités à découvrir, comme les échanges entre les villages (et les guerres), les micro-charges pour améliorer les éléments ou encore la possibilité d’agrandir la planète (et encore d’autres choses !), mais nous préférons vous laisser une part de découverte sur le titre.

Si Reus avait su combler nos cœurs amateurs de stratégie « cosy », Reus 2 reprend la recette et l’améliore en tout point. Le contenu est conséquent, les nouveautés sont intéressantes, et le titre s’impose comme une référence pour tous ceux qui recherchent un jeu au concept simple mais aux mécaniques poussées.

Nous apprécions toutes les nouveautés que nous débloquons après chaque partie. C’est à la fois agréable et mignon de découvrir un nouvel animal ou une nouvelle plante, et en même temps, cela apporte de nouvelles mécaniques et de nouvelles possibilités. Ces ajouts sont intelligents, car d’un côté nous débloquons un contenu pour être encore plus forts, et de l’autre, ce contenu augmente la difficulté car elle agrandit la taille de la « pool » de draft.

Reus 2 est le jeu qui se lance de temps en temps et qui finit pour nous happer jusqu’au bout de la nuit. Comme une partie d’échecs, nous sommes là à planifier en amont chaque petit mouvement afin de créer le maximum de synergie et de remplir tous les objectifs. Il y a un sentiment jouissif à réussir certains objectifs complexes qui se complètent parfois au dernier moment.

Le titre est vraiment un régal mais il n’est pas adapté à tous les publics. Le jeu a des mécaniques un peu dures à prendre en main et c’est clairement le jeu qui nécessite plusieurs parties pour tout comprendre. Le moins hardis pourraient lâcher l’affaire avant d’avoir saisi les mécaniques.

Mais un portage décevant qui n’est pas au niveau du titre

Il faut aussi prendre en compte que Reus 2 est un titre « dense » : il est très facile d’oublier les tâches en cours entre chaque pause, et c’est une expérience longue (une heure par partie environ) qui se fait de préférence dans un court laps de temps. L’expérience est dès lors réservée à un public restreint qui peut profiter de longues heures de jeu.

Nous aurions pu malgré ces micro-défauts recommander sans problème Reus 2… Mais malheureusement, le portage n’est pas à la hauteur de la qualité du titre. Celui-ci est parfaitement jouable, mais la maniabilité est lourde, et les déplacements entre les menus sont parfois peu intuitifs.

La prise en main se réalise après de longues minutes, ce qui renforce la difficulté pour les joueurs qui veulent découvrir l’expérience. Certains menus sont aussi mal calibrés, et nous avons parfois des informations qui sortent de l’écran ou des menus qui se chevauchent et gênent à la fluidité globale.

Pour venir sur Nintendo Switch, le titre a aussi pris un sacré coup graphique. Là où sur PC il y a un vrai plaisir à trifouiller les habitats pour admirer notre création (et la vie de notre planète), nous avons un jeu flou où admirer notre travail pique vraiment les yeux. L’absence de tactile est dommageable, et de nombreuses problématiques actuelles auraient pu être réglées en mode portable grâce à cette option malheureusement inexistante.

Ce portage décevant amène une réflexion plus large sur le choix de l’éditeur : pourquoi une arrivée sur la Nintendo Switch première du nom et pas la deuxième ? Le jeu aurait profité du mode souris ainsi que des performances de la console. Espérons que les éditeurs aient la bonne idée de proposer une version Nintendo Switch 2, avec l’intégralité des DLCs pour l’instant non disponibles chez nous.

Faut-il craquer pour Reus 2 sur Switch à plein tarif ? À vous de voir. Malgré les difficultés susmentionnées, le jeu reste une référence de gameplay et promet de très nombreuses heures de jeu. La durée de vie est conséquente (plusieurs dizaines d’heures), mais elle dépend aussi de votre patience et votre résistance vis-à-vis du portage.

Les graphismes ont déjà été évoqués : si la direction artistique est réussie, avec de nombreux éléments colorés qui décorent votre planète au fur et à mesure, le portage rend ce travail caduc. La bande-son ressemble à tous les jeux de ce genre : elle est discrète, relaxante et fait parfaitement le travail, même si certains pourraient regretter l’absence de musiques « mémorables ».

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes avec une partie dans laquelle nous nous sommes arrêtés au deuxième âge.