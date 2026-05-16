Dans l’univers impitoyable des party-games, la cuisine s’est taillé la part du lion, avec des titres comme Overcooked , PlateUp! ou One-armed cook . Cependant, dans ces jeux, nous luttons contre le destin, les clients, la physique, mais nous restons main dans la main face au chaos. Kitchen Wars débarque dans ce milieu en nous proposant de survivre au même chaos… en s’entretuant avec nos amis. Que nous donne ce titre, disponible sur l’ eShop depuis le 23 avril 2026 au petit prix de six euros ?

Kitchen Wars est un party-game au concept très simple : nous incarnons le serveur d’un restaurant qui doit survivre le plus longtemps possible au chaos ambiant pour remporter la partie. Le problème, c’est que le chaos, il ne vient pas des clients, mais des serveurs du restaurant voisin (et donc de nos amis sur notre canapé).

Dès que nous servons un client, nous gagnons de l’argent. Avec cette monnaie sonnante et trébuchante, nous pouvons acheter des malus à lancer sur l’autre restaurant pour saper leur travail. Au menu, nous pouvons récupérer des cocktails Molotov, de l’acide, une glacière (pour geler l’adversaire), une boîte à œufs (pour le ralentir) mais aussi un mouton qui va renverser les chaises des clients !

Nous avons une barre de vie : quand nous ne servons pas un client ou que ce dernier ne peut pas s’assoir faute de chaise, nous perdons un point de vie. Quand nous n’avons plus de vie, la partie est terminée !

Cependant, ce n’est pas forcément celui qui a servi le plus de clients qui a gagné. Nous gagnons des points en fonction des coups bas réalisés : servir un client ne vaut qu’un point, alors qu’une chaise dérobée chez notre adversaire en vaut cinq !

Si le gameplay est simple d’accès, la prise en main est un peu plus ardue : malgré le tutoriel, la maniabilité n’est pas au rendez-vous et il faut bien quelques parties pour comprendre les manipulations demandées.

Globalement, nous servons automatiquement la nourriture en la récupérant sur le comptoir et en l’amenant au client. Nous pouvons attraper les objets et les serveurs adverses. Les objets peuvent être lancés, et si nous visons bien, nous pouvons facilement envoyer des malus au restaurant adverse… mais aussi renvoyer les serveurs ennemis qui se permettent de venir chez nous pour voler nos chaises.

Plus la partie avance, plus nous recevons une « aide ». À vrai dire, le terme d’aide est trompeur, car le robot qui sert automatiquement les commandes est une IA peu intelligente ; il ne sert pas les clients les plus mécontents, mais les plus proches de lui, et il peut partir avec une pizza dans les mains et nous bloquer pendant le petit temps (très précieux) où les plats réapparaissent sur le comptoir.