HAMSTER Corporation, à l’origine des séries Arcade Archives et Console Archives, a récemment levé le voile sur ses ambitions pour cette dernière franchise, qui ambitionne de devenir la plus vaste bibliothèque de jeux rétro disponibles sur les plateformes modernes. Lancée en février 2026 sur Nintendo Switch 2, la série Console Archives propose déjà des titres emblématiques issus de consoles historiques comme la Famicom ou la PlayStation 1, et entend bien dépasser largement les 800 jeux initialement prévus.

Lors d’un entretien avec Famitsu, Satoshi Hamada, PDG et fondateur de HAMSTER Corporation, a confirmé que l’objectif pour Console Archives était bien plus ambitieux que pour Arcade Archives, qui compte déjà plus de 500 titres disponibles. « Pour Arcade Archives, notre cible était de 800 jeux, et nous en avons déjà sorti plus de 500. Pour Console Archives, nous voulons dépasser ce nombre. En réalité, nous considérons que 800 titres ne devraient être qu’une étape sur le chemin. Il y a tout simplement bien plus de jeux sur consoles domestiques que sur arcade, et nous voulons créer une série où nous pourrons aller encore plus loin », a-t-il expliqué.

L’ambition initiale de HAMSTER était même plus large : « reproduire chaque jeu de chaque console domestique ». Si les jeux Famicom et PlayStation 1 sont prioritaires en raison de leur compatibilité avec les architectures existantes, l’objectif final reste de couvrir l’ensemble des consoles historiques. Hamada a également évoqué le rythme de sortie visé : « Nous aimerions sortir un jeu par semaine. Il y a tellement de titres que nous voulons publier que nous visons cette cadence, même si en réalité certaines semaines seront plus chargées que d’autres. »

Depuis son lancement en février 2026 avec Cool Boarders et Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, la série s’est enrichie de titres comme Master of Monsters: Disciples of Gaia, un jeu de stratégie.