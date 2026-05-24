Lors d’un récent appel sur les résultats financiers, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a confirmé que le groupe travaille actuellement sur six projets de remakes et remasters. Ces titres pourraient provenir de l’un des studios sous l’égide de Take-Two, qu’il s’agisse de Rockstar Games, Gearbox, 2K, Hangar 13 ou d’autres entités du groupe. Bien que l’attention se porte principalement sur les annonces récentes concernant Grand Theft Auto VI, Zelnick a précisé que ces six projets concernent des propriétés intellectuelles existantes majeures du catalogue de Take-Two.

Parmi les rumeurs les plus persistantes circulant depuis plusieurs mois, Rockstar Games serait en train de préparer des remakes des deux premiers opus de la série Max Payne, avec une implication potentielle pour le troisième volet. Par ailleurs, la série Mafia fait l’objet d’un projet de remake, après la sortie de Mafia: Definitive Edition en 2020 et le développement de Mafia III sur des supports modernes. Une autre rumeur, récurrente depuis plusieurs années, évoque le portage de Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch 2, sans confirmation officielle à ce stade.

Dans le cadre de cet appel, Take-Two a également évoqué ses plans pour les exercices fiscaux 2028 et 2029. Le groupe a indiqué prévoir la sortie de sept suites ainsi que six remakes, remasters ou extensions de plateforme impliquant ses principales franchises. Ces dernières années, Take-Two a multiplié les rééditions de ses titres phares sur des supports contemporains, une stratégie qui semble se poursuivre avec des projets ciblant à la fois les consoles actuelles et futures.

Le terme « extensions de plateforme » désigne spécifiquement la rééditions d’un jeu existant sur une nouvelle plateforme. Plusieurs hypothèses ont été avancées par les observateurs pour identifier ces futurs titres. Parmi les possibilités les plus fréquemment citées figure une version PC de Grand Theft Auto VI, qui serait alors une extension de plateforme plutôt qu’un remake ou un remaster classique. D’autres spéculations incluent Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, ou encore des portages de Grand Theft Auto V ou Grand Theft Auto VI sur la même console. Ces hypothèses s’appuient sur la stratégie récente de Take-Two, qui a multiplié les rééditions de ses franchises sur des supports variés, y compris les consoles Nintendo.

Les projets de remakes et remasters annoncés par Zelnick s’inscrivent dans une dynamique plus large du groupe, qui cherche à capitaliser sur ses franchises historiques tout en explorant de nouvelles opportunités commerciales. Les studios sous Take-Two, allant de Rockstar Games à Gearbox en passant par 2K et Hangar 13, continuent de jouer un rôle clé dans cette stratégie, avec des titres allant des simulations sportives NBA 2K aux shooters de la série Borderlands. Si Grand Theft Auto VI reste l’un des titres les plus attendus, ces six remakes et remasters pourraient offrir aux joueurs une nouvelle façon de redécouvrir des classiques du catalogue Take-Two dans les années à venir.

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