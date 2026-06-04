Le studio Bytten Studio et l’éditeur Raw Fury ont dévoilé Cassette Beasts 2002, la suite du jeu de rôle et de collection de créatures Cassette Beasts, sorti en 2023. L’annonce, initialement diffusée dans une vidéo YouTube désormais privée, confirme que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Selon la description de la vidéo, Cassette Beasts 2002 propose aux joueurs de fusionner avec plus de 240 créatures, chaque combinaison de deux bêtes pouvant donner lieu à plus de 50 000 possibilités, toutes entièrement animées. Le jeu reprend les mécaniques de l’original, où les joueurs explorent un monde ouvert et affrontent des ennemis dans des combats tactiques au tour par tour.

Cassette Beasts avait été salué pour son approche originale, mêlant exploration, amitié et transformation en monstres, et avait été disponible sur PC (Steam, Game Pass), Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass et Nintendo Switch. Cassette Beasts 2002 promet d’approfondir cette formule avec un contenu encore plus ambitieux.