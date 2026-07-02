FLARB et WIZNWAR ont annoncé l’arrivée de XENOTILT: Hostile Pinball Action sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 16 juillet 2026. Ce titre constitue la suite du jeu culte DEMON’S TILT et propose une expérience de flipper dans un univers hostile et fantastique. Les joueurs ayant déjà acquis XENOTILT sur Nintendo Switch pourront obtenir la version Switch 2 sans frais supplémentaires, à l’exception du marché japonais où une réduction est appliquée en raison de contraintes légales locales.

Le jeu se distingue par des mécaniques de gameplay approfondies et une direction artistique ambitieuse. L’univers de XENOTILT prend place à bord du Samaritan, un vaisseau spatial abandonné devenu hostile, où les survivants doivent affronter une infestation de créatures appelées Xenophages. Le système de jeu repose sur un plateau à trois niveaux, chacun offrant des défis et des opportunités de score distincts. Les joueurs devront gérer des éléments comme le Xenophage Swarm, un essaim hostile qui infeste le vaisseau, ainsi que le Turret System, qui permet de tirer des projectiles massifs pour éliminer les ennemis et déclencher des multiballs.

Parmi les nouveautés, XENOTILT introduit un système de perks permettant d’améliorer les armes, la défense et les capacités de score, avec neuf options disponibles. Le Multiball Matrix peut contenir jusqu’à neuf balles, activant des bonus et créant des opportunités de multiball. Deux modes de jeu supplémentaires sont proposés : Crisis Mode, un mode time attack avec une mécanique de multiball, et Hardcore, un défi où le joueur ne dispose que d’une seule balle mais avec un pouvoir de feu maximal. Les ennemis, regroupés sous le nom de Xenophages, incluent des boss redoutables comme Hera the Rogue Pirate A.I., une intelligence artificielle pirate devenue hostile, Chrysalis, un protecteur de l’essaim, Tiger Supreme, un système de sécurité du vaisseau, Star Pilot, un navigateur transformé en mort-vivant, Mecha-Neko, un dealer de blackjack armé, Olmech, une entité cybernétique inspirée de la mythologie, et Brood Mother, une reine mère à l’origine de l’infestation.

Visuellement, XENOTILT adopte un style graphique inspiré des ères 16-bit et 32-bit, avec des sprites colorés et massifs, des effets de mise à l’échelle, de rotation et de zoom. La bande-son, composée par E.C.2151, propose un retour aux sonorités gutturales caractéristiques de l’ère 16-bit, avec une approche musicale ambitieuse et immersive.