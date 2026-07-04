Spike Chunsoft a annoncé lors de l’Anime Expo 2026 le report de Danganronpa 2×2, initialement prévu pour 2026. Le jeu est désormais attendu pour le début de l’année 2027, sans date précise communiquée pour l’instant. Le producteur Shohei Sakakibara a partagé un message s’adressant aux supporters du projet : le développement a nécessité plus de temps que prévu pour garantir la qualité de l’expérience proposée. Il a également exprimé sa gratitude envers la communauté pour sa patience et a promis des mises à jour ultérieures.

Le titre, qui propose une refonte de Danganronpa 2: Goodbye Despair, se distingue par deux modes de jeu disponibles dès le lancement. Le mode « Original » reprend l’histoire du jeu de 2012 avec des visuels et une présentation modernisés pour s’adapter aux systèmes actuels. Le mode « Slayhem », quant à lui, introduit une nouvelle intrigue basée sur Danganronpa 2: Goodbye Despair mais avec une trame narrative totalement différente. Ce mode propose environ 20 % de contenu supplémentaire par rapport au mode original, avec des victimes, des coupables et des mécaniques de déduction inédites.

En parallèle, Danganronpa 2×2 introduit une refonte majeure de la carte du monde. Contrairement à Danganronpa 2: Goodbye Despair, qui utilisait une carte en défilement latéral, le jeu adopte désormais une carte en trois dimensions. Cette nouvelle interface permet aux joueurs de naviguer librement sur l’île, que ce soit en se déplaçant à pied ou en sélectionnant instantanément une destination. La vue en première personne renforce l’immersion en offrant une ambiance tropicale plus marquée.