Ces prochains ensembles mettent en vedette Arcanin, Rayquaza, Goinfrex et Red, ainsi qu’une Poké Ball remplie de moments mémorables.

Le Groupe LEGO et The Pokémon Company International ont révélé cinq nouveaux ensembles à construire et à exposer de la gamme LEGO Pokémon. Ces ensembles mettent en vedette des Dresseurs et des Pokémon emblématiques, et certains incluent des minifigurines LEGO Pokémon et des figurines Pokémon très attendues.

L’assortiment met en vedette des Pokémon adorés, notamment Arcanin, Rayquaza et Goinfrex, recréés sous forme de briques LEGO, permettant aux constructeurs et aux constructrices de plonger dans l’action, brique par brique. Le nouvel ensemble LEGO® Pokémon™ Minifigurine de Red grand format comprenant de nombreuses briques, et le nouvel ensemble LEGO® Pokémon™ Poké Ball Moments culte de Dresseur, mettant en vedette, et pour la première fois, trois minifigurines de Dresseurs Pokémon et des figurines de Pikachu et d’Évoli, seront également disponibles.

Ces nouveaux ensembles continuent de rapprocher deux mondes emblématiques, LEGO et Pokémon, permettant aux fans partout dans le monde de continuer leur aventure Pokémon, brique par brique.

Un ensemble impressionnant de 1 083 pièces, LEGO® Pokémon™ Rayquaza (72168) donne vie, sous forme de briques et dans de somptueux détails, à l’un des Pokémon légendaires les plus emblématiques. Un ensemble à exposer absolument. Il recrée de manière fidèle la scène inoubliable du Pilier Céleste des jeux Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha et inclut une minifigurine exclusive d’Amaryllis.

LEGO® Pokémon™ Arcanin (72160) recrée un Pokémon de type Feu magnifique dans une version LEGO à exposer de 1 190 pièces et entièrement amovible.

Cet ensemble impressionnant représente l’esprit fougueux, la posture imposante et la crinière emblématique d’Arcanin. Une recréation fidèle de ce Pokémon découvert dans la région de Kanto.

Les Dresseurs et Dresseuses LEGO Pokémon à la recherche d’un nouvel ensemble à exposer ont de la chance, LEGO® Pokémon™ Poké Ball Moments culte de Dresseur (72154) contient 2 368 pièces. Un ensemble unique en son genre. Cet ensemble contient une grande Poké Ball en briques pouvant s’ouvrir et se refermer. Elle contient des moments clés qui ont forgé les aventures de nombreux Dresseurs et Dresseuses Pokémon. Vous trouverez à l’intérieur, une scène de combat, le laboratoire de Professeur Chen et plus. Également incluses et pour la toute première fois, trois minifigurines de Professeur Chen, de Red et de Fan de Pique-Nique ainsi qu’une figurine de Pikachu et d’Évoli.