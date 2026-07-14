Trois ans après sa sortie sur Nintendo Switch, Dave the Diver a réalisé un sacré chemin. Malgré sa polémique autour de sa présence au Game Award du meilleur jeu indépendant, l’expérience des Coréens de MINTROCKET a séduit aussi bien les joueurs que les médias (nous compris), atteignant des Metacritic de 8,2 et 90. C’est donc avec un enthousiasme et un peu de prudence que nous accueillons son premier DLC payant, In The Jungle. Que nous donne cet ajout post-game disponible à dix euros sur l’eShop depuis le 18 juin 2026 ?

Dave en mode Animal Crossing

In The Jungle est un DLC qui se place juste après l’aventure de Dave dans le Trou Bleu. Il n’est pas obligatoire cependant d’avoir terminé l’aventure pour le lancer, même si c’est plus pratique pour comprendre les références. Nous sommes missionnés par le Dr. Bacon pour aller dans la jungle afin d’enquêter sur de mystérieux évènements. Accompagnés par toute l’équipe (Cobra, Bancho), nous débarquons dans un village presque coupé de toute la civilisation. Là-bas, nous y trouvons une collègue du Dr. Bacon, Muna, qui se retrouve désemparée face au cadavre d’une énorme créature préhistorique échouée sur le sable. Les talents de chaque membre de l’équipe vont être mis à contribution pour aider Muna mais aussi le village à résoudre ce problème. In The Jungle est dans la parfaite continuité du jeu original. Les développeurs proposent un jeu qui mélange les genres avec aisance : Dave va continuer d’aller sous la mer avec son harpon pour pêcher, nous continuons de tenir un restaurant avec Bancho, mais tout ce gameplay est saupoudré de phases d’A-RPG, de FPS, de puzzle, de jeu de rythme, d’infiltration, de runner, mais aussi de simulation de vie. Le DLC se déroule toujours avec un cycle jour/nuit, mais celui-ci se réalise désormais en temps réel : nous choisissons ce que nous voulons faire de notre journée. Aller pêcher consomme désormais une partie de notre temps et non une plage horaire comme avant, ce qui nous offre bien plus de latitude. Nous pouvons nous balader dans le village puis après aller pêcher, voire même ne pas pêcher du tout. La pêche se déroule à peu près de la même façon et la véritable nouveauté vient de notre fusil, capable de se transformer à notre guise. La prise en main est surprenante au début mais nous comprenons vite l’intérêt : au lieu de rester avec une arme, nous pouvons passer du sniper au fusil à pompe en un clin d’œil en fonction des situations. Dans l’eau, comme dans l’opus original, nous aurons des combats de boss contre des bêtes aquatiques bien tenaces où la dextérité mais aussi l’intelligence seront de mises pour réussir à tuer ces ennemis coriaces. Au restaurant, quelques petits changements sont à prévoir : nous servons toujours de délicieux plats avec des boissons qui nécessitent des mini-jeux, cependant les clients ne sont plus des inconnus mais les habitants du village.

Dave en mode Guitar Hero/Slash

Et comme ce village un peu reclus n’apprécie pas vraiment la présence d’étrangers sur leurs terres, nous devons augmenter notre barre d’amitié avec les habitants pour accueillir de nouveaux clients. Pour augmenter cette barre d’amitié, nous devrons réaliser des quêtes et leur offrir des cadeaux. L’amitié nous permet aussi d’avancer dans l’histoire et de gagner des badges d’amélioration pour notre restaurant. Les quêtes des habitants sont diverses et variées et vont nous amener à découvrir d’autres pans du gameplay. Nous allons par exemple avoir un personnage qui nous demande de jouer à « pile d’animaux », un jeu où nous devons empiler des figurines d’animaux sur une table sans les faire tomber. Une autre va nous demander plus simplement de récolter des fleurs en pleine nuit, alors que les enfants du village nous demanderont de jouer à cache-cache. En plus de ces quêtes qui arrivent sporadiquement (globalement une tous les jours), nous pouvons offrir aux habitants des cadeaux. Nous pouvons donner n’importe quel objet à ces derniers, même du poisson cru, mais chaque habitant a ses propres préférences. Nous pourrions détailler encore plus, mais disons-le : In The Jungle est un DLC au contenu conséquent, à la finition si travaillée qu’il aurait pu constituer un nouveau jeu dans l’univers de notre plongeur préféré. Les idées fusent, l’humour ainsi que les références sont omniprésentes, et nous nous amusons comme le jour où nous avons découvert Dave the Diver. Les cinématiques, souvent très réussies, viennent renforcer ce côté « fun » du titre qui perdure le long de l’expérience. Chaque petit passage, du A-RPG où Dave et ses comparses fouillent la forêt à la Final Fantasy au jeu de rythme à la Guitar Hero (qui cite November Rain des Guns N’ Roses) est soigné et bien pensé. La quête principale s’harmonise intelligemment avec les secondaires pour créer un ensemble cohérent qui démontre que visiblement, les développeurs sud-coréens en avaient encore sous le pied. Nous recommandons les yeux fermés ce DLC qui réussit à combler toutes les attentes des fans, mais qui pourrait aussi se réaliser par les néophytes. La durée de vie en ligne droite, selon l’éditeur, est de huit heures, mais la réalité est que vous passerez onze, douze, treize heures sur le jeu car les quêtes secondaires donnent envie de flâner sur la carte. Dès que nous sentons une petite gêne, comme la marche un peu fastidieuse des débuts, les développeurs nous prennent de court en répondant à nos inquiétudes. La marche est lente ? Oui, mais grâce à une quête, nous débloquons une trottinette un peu ridicule qui nous aide grandement dans nos déplacements. Il est rare de voir un DLC aussi qualitatif, aussi conséquent, qui apporte presque un spin-off à l’expérience principale et le tout seulement pour dix euros.

Dave en mode Final Fantasy Pixel Remaster

In The Jungle a malgré tout quelques défauts et d’autres petits détails qui diminuent un peu la qualité du DLC. Une bonne partie du gameplay ne se déroule pas sous l’eau. Nous avons notamment un énorme passage A-RPG au cœur de la jungle (au rythme un peu long), et ceux qui espèrent une suite totalement aquatique pourraient être déçus. Pendant notre phase de test, nous avons connu quelques bugs techniques rares mais très gênants : le DLC semble mal réagir à cette idée de temps réel, et le jeu a crashé à de nombreuses reprises. Par exemple, nous avons eu un arrêt du jeu quand nous avons voulu lancer deux boss en une journée… Si nous n’avions pas eu à faire le test, nous aurions été certainement trop démotivé pour retourner sur le jeu en voyant que la sauvegarde automatique n’avait pas pris en compte le premier boss vaincu ! Techniquement, le jeu a parfois quelques bugs moins gênants mais frustrants : Dave répète rarement des dialogues et nous avons l’impression que nous perdons certains bouts de phrase. Le mini-jeu à la Guitar Hero est mal calibré pour le moment et sa complétion est inutilement compliquée. Cependant, plusieurs patchs ont déjà été apportés par les développeurs, et nous sommes certains que dans quelques semaines, les bugs seront effacés. Les références sont souvent excellentes mais nous avons parfois une sensation de « trop ». Nous avons l’impression d’être devenu un objet publicitaire, notamment avec le partenariat Hyundai où la voiture est survendue sans grand intérêt à l’histoire, ou même si nous adorons ces jeux, les références à Heave Ho ou Vampire Survivors finissent par surcharger le joueur de bonus « inutiles » pour notre histoire. Les graphismes sont toujours aussi réussis. Les cinématiques sont soignées, nous plongent toujours avec humour et malice dans l’histoire. Les courtes scènes avec Bancho ou Muna lors de l’amélioration des outils ou la découverte de recettes sont amusantes à souhait, et plus généralement, In The Jungle est dans la parfaite lignée de l’opus originel. La bande-son est elle aussi réussie, avec des musiques accrocheuses et même des sons lors des dialogues amusants. Nous pensons notamment à Muna, qui avec sa voix vocodeur, nous décroche un sourire à chaque fois qu’elle parle ! Nous vous joignons une vidéo des quarante-cinq premières minutes du DLC pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.