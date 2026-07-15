SOEDESCO® et le développeur Innerfire Studios ont annoncé officiellement la date de sortie de Farming Camp, prévue pour le 24 septembre 2026 sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Ce titre, présenté comme un jeu de gestion de ferme cozy en solo, met en scène une aventure narrative centrée sur l’amitié, le travail d’équipe et l’agriculture, dans un cadre campagnard empreint de charme.

Le jeu suit le parcours d’Alessandra, une adolescente ambitieuse qui ambitionne de devenir la prochaine grande fermière d’Evertree. Farming Camp propose une expérience mêlant gestion de ferme et récit captivant, le tout dans un univers 2D top-down dessiné à la main, riche en détails et en ambiance chaleureuse. Le trailer de lancement invite les joueurs à découvrir l’univers d’Evertree Farming Camp, où se croisent les dynamiques de groupe, les défis agricoles et les moments de vie adolescente.

L’histoire prend place dans un camp agricole où Alessandra, avant de devenir la fermière emblématique d’Evertree, apprend les rudiments de la gestion d’une exploitation tout en affrontant les aléas de la vie de groupe. Le jeu repose sur une mécanique de compétition où les joueurs doivent gérer leur ferme en collaboration avec deux autres jeunes agriculteurs, chacun doté de sa propre personnalité et de compétences agricoles distinctes. L’objectif est de gravir les échelons en accomplissant des tâches quotidiennes, en participant à des cours et en relevant des missions pour remporter la compétition du camp.

Les activités proposées dans Farming Camp couvrent un large éventail de tâches agricoles : culture de plantes, soin des animaux, pêche, et bien d’autres. Pour ajouter de la variété et du défi, le jeu intègre des mini-jeux rapides qui rythment la vie quotidienne à la ferme. Ces activités incluent des courses contre la montre pour éliminer des parasites, du bûcheronnage, de la cuisine, et d’autres défis conçus pour maintenir l’excitation et l’engagement des joueurs.

Le casting de personnages de Farming Camp est particulièrement mis en avant, avec une galerie de profils variés, chacun apportant sa touche unique à la dynamique du camp. Les interactions entre Alessandra et ses compagnons sont au cœur de l’expérience, mêlant humour, drames adolescents et moments de complicité. Le jeu promet une narration riche et des dialogues qui reflètent la vie quotidienne d’un camp agricole, avec ses joies, ses défis et ses imprévus.

Visuellement, Farming Camp se distingue par son style 2D top-down entièrement dessiné à la main, offrant un rendu à la fois vibrant et détaillé. L’esthétique du jeu s’inspire d’un univers rural coloré, où chaque élément du décor contribue à créer une atmosphère à la fois apaisante et immersive. Les environnements, les personnages et les objets sont conçus pour refléter le charme d’une vie campagnarde, tout en intégrant des mécaniques de jeu modernes et engageantes.

L’annonce de la date de sortie de Farming Camp intervient après une première présentation du titre au début de l’année, où il était initialement prévu pour une sortie plus tardive en 2026. La confirmation du 24 septembre 2026 comme date commune à toutes les plateformes marque une étape importante pour le jeu, qui sera disponible simultanément sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Aucune version spécifique pour la Nintendo Switch 2 n’a été évoquée à ce stade.