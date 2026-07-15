Ubisoft a publié le premier trailer officiel de Rayman Origins: Enhanced Edition, mettant en avant les améliorations apportées à ce remake du classique de plateforme sorti en 2011. Cette édition spéciale, annoncée en même temps que Rayman Legends Retold, se distingue par ses optimisations techniques et ses ajouts de contenu, tout en conservant l’essence originale de l’aventure. Le trailer dévoile des séquences de gameplay inédites, illustrant les nouvelles fonctionnalités et les visuels retravaillés qui accompagnent cette version.

Comme annoncé lors de la révélation conjointe avec Rayman Legends Retold, Rayman Origins: Enhanced Edition sera inclus sans frais supplémentaires avec l’achat de Rayman Legends Retold, quelle que soit l’édition choisie. Cette stratégie permet aux joueurs de découvrir ou redécouvrir l’aventure originale dans une version modernisée, sans coût additionnel. La sortie est prévue pour le 1er octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, une plateforme ciblant les joueurs souhaitant une expérience optimisée pour les écrans haute résolution et les performances fluides.

L’intrigue de Rayman Origins: Enhanced Edition reprend celle de l’original : lorsque la Glade of Dreams est envahie par les Darktoons, des créatures maléfiques, le Conseil des Fées fait appel à Rayman pour rétablir l’équilibre avant que leur monde ne disparaisse comme un mauvais rêve. Le joueur incarne Rayman, accompagné de son meilleur ami Globox et des deux sorciers Teensies, dans une quête pour sauver leur univers. Cette narration, déjà présente dans la version originale, est conservée dans son intégralité, offrant une expérience fidèle à l’esprit du jeu de 2011.

Le jeu propose plus de soixante niveaux entièrement repensés, chacun rempli de chemins secrets, d’aptitudes évolutives et de boss mémorables. Parmi ces adversaires figurent un monstre rose géant aux centaines d’yeux, un golem possédé ou encore une pâquerette carnivore, chacun offrant un défi distinct. Les environnements, inspirés par le style artistique main-drawn emblématique de la série, s’étendent sur des mondes variés et imaginatifs, peuplés d’un casting coloré de plus de cent personnages aux designs uniques. Les joueurs sont invités à explorer ces niveaux à leur rythme, à chercher des objets de collection et à débloquer des récompenses, tout en profitant des nouvelles animations et effets visuels qui enrichissent l’immersion.

Les améliorations techniques de Rayman Origins: Enhanced Edition incluent un affichage en 4K et un taux de rafraîchissement de 60 FPS, offrant une netteté et une fluidité adaptées aux écrans modernes. Les développeurs ont également intégré des améliorations de qualité de vie, telles que des options de personnalisation des contrôles et une interface repensée pour faciliter la navigation dans les menus. Un nouveau système de progression a été ajouté, avec soixante Reliques cachées à découvrir au fil de l’aventure, ainsi qu’un suivi des objectifs dans le Snoring Tree, un arbre emblématique de l’univers de Rayman. Ces ajouts permettent aux joueurs de suivre leur progression de manière plus intuitive et de découvrir des éléments supplémentaires dans l’aventure.

Le gameplay de Rayman Origins: Enhanced Edition met l’accent sur la coopération, avec un mode multijoueur local jusqu’à quatre joueurs qui transforme chaque niveau en une expérience partagée et mémorable. Les mécaniques de plateforme, déjà acclamées dans l’original, sont conservées et optimisées pour une jouabilité plus précise et réactive. Les boss, autrefois redoutés pour leur difficulté, sont désormais accompagnés de nouvelles animations et de phases de combat retravaillées pour offrir un défi équilibré. Les joueurs peuvent explorer les niveaux en solo ou en coopération, chacun pouvant contribuer à la résolution des énigmes et à la collecte des objets, renforçant ainsi l’aspect social de l’aventure.