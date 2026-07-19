Quand nous voyons aujourd’hui l’industrie de la K-pop, son mode de production, son recrutement précoce de futures stars et la dureté du milieu, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec la Motown, maison de disques culte américaine des années 60 ayant sorti certains des artistes les plus connus du vingtième siècle. Cette déferlante venue de Corée déchaîne les foules, notamment en France avec des groupes comme BTS ou Blackpink qui remplissent le Stade de France. C’est donc tout naturel que des développeurs s’emparent du phénomène. Nous voici avec K-pop Idol Stories: Road to Debut, un jeu de simulation licencié et édité par les Britanniques de PQube qui sort le 16 juillet 2026 sur l’eShop (à vingt euros) comme en physique. Avons-nous le jeu pour tous les fans de musique coréenne ?

Incarner un groupe de K-pop de ses débuts à ses premiers succès

K-pop Idol Stories: Road to Debut nous permet d’incarner un agent qui intègre une grande maison de disques. Notre objectif est assez simple : nous allons devoir monter un groupe de toutes pièces qui dominera les charts mondiaux. Le jeu se déroule en deux phases : dans la première, après avoir engagé les talents de demain, nous allons former nos recrues pour gagner la compétition lancée contre l’autre groupe phare de notre maison de disques. Cette compétition se résout en trois temps avec des émissions télévisées qui vont permettre de jauger le talent de chaque groupe. Dans une deuxième phase, si nous remportons la compétition, nous devrons lancer le premier single de notre groupe en vue de gagner les prestigieuses récompenses annuelles de l’industrie musicale. Le jeu est classique dans sa forme et ressemble à bien d’autres jeux de simulation. Tout d’abord, nous allons devoir poser les bases du groupe. Nous choisissons l’identité de notre groupe et son nom : un groupe « mignon », par exemple, brille par le charme qu’il dégage et la qualité de ses danses. Le « glamour » se concentre sur le chant et le charme. Nous aurons aussi à sélectionner notre type d’agent. Par exemple, lors des choix à prendre pendant le jeu, l’agent « réaliste » gagnera des bonus s’il prend des décisions « réalistes » (souvent, pour le jeu, cela signifie prendre des décisions terre à terre). K-pop Idol Stories: Road to Debut nous permet donc de gérer un groupe de K-pop, de ses débuts à son entrée dans l’industrie. Le jeu s’organise en semaines. Notre objectif sera de gérer astucieusement notre planning pour à la fois améliorer les membres de notre groupe tout en veillant à respecter leur bonheur, leur endurance mais aussi nos finances. D’abord, nous allons trouver des talents et choisir notre casting : allons-nous faire du casting sauvage ou bien allons-nous poster une annonce sur Internet ? Si le casting sauvage est moins cher, il ne rapporte qu’un seul candidat, là où les annonces permettent d’en recruter deux.

Un gameplay classique et sympathique

Nous allons ensuite faire nos choix en fonction des compétences de nos candidats : pour un groupe mignon, autant privilégier des personnes compétentes en danse et en charme dès le processus de sélection. Nous pouvons recruter autant de futures idols que possibles mais il faut savoir que chaque nouveau membre dans le groupe coûte de l’argent hebdomadairement. Nous comprenons alors assez tardivement que quatre personnes suffisent pour remplir tous les rôles possibles du groupe (leader, chanteur principal, etc.). Une fois recrutées, c’est parti pour gérer le planning ! Il y a de nombreuses activités qui rapportent plus ou moins de points de compétences et qui coûtent plus ou moins cher. Globalement, le jeu nous amène à alterner les phases d’entraînement, les phases de repos ainsi que les phases « petits boulots » pour renflouer les stocks. Nous débloquons des activités plus intéressantes au fil des semaines mais leur déverrouillage dépend d’un facteur chance : nous avons par exemple 10% de chances de débloquer le pilates en réalisant du yoga. Certaines activités ont aussi une chance de lancer un mini-jeu. En s’entraînant à la danse, une copie du Simon peut nous permettre, en cas de réussite, de gagner des points de bonus ou de l’argent. Certaines activités ont aussi des effets négatifs aléatoires (environ un par semaine), dans lesquels nos choix sont importants. Notre idol est malade, que faire ? Allons-nous l’envoyer chez le médecin, l’envoyer aux urgences à ses frais, ou bien la ramener chez elle ? C’est là où les frais annexes entrent en compte : nous pouvons assurer chaque idol et lui fournir une couverture médicale, un garde du corps et un chauffeur. Ces frais, très coûteux, deviennent très rapidement avantageux : nos talents en herbe ont une fâcheuse tendance à se blesser chaque semaine… K-pop Idol Stories: Road to Debut suit en même temps une trame très classique : nous sommes un agent qui doit faire ses preuves, nos talents sont en concurrence avec le groupe de K-pop phare de la même maison de disques, un fan très étrange menace les membres de notre groupe, et en plus de ça, un de nos anciens collègues cherche à nous enrôler en nous distillant des doutes sur la fiabilité de notre employeur… Nous prenons des décisions qui auront un impact plus ou moins grand pour la suite de l’aventure. Allons-nous provoquer l’autre groupe ou allons-nous rester respectueux envers nos aînés ? Allons-nous annuler la conférence de presse après avoir reçu un cadeau étrange ou allons-nous la maintenir coûte que coûte ? Nous sommes évalués à la fin de chaque trimestre où nous affrontons l’autre groupe de la maison de disques en duel. Ces duels se comportent comme des combats très simplifiés où nous lançons nos points de compétence (danse, charme, etc.) sur l’adversaire. Notre niveau détermine les dommages reçus.

Répétitif, mais un bon titre tout de même…

Pour conclure cet éventail des activités, nous gagnons des points de sociabilité. Ces derniers permettent sporadiquement d’avancer dans l’histoire, mais surtout, ils nous offrent l’opportunité d’augmenter nos relations avec les personnages du jeu (membres de notre groupe compris). Les relations sont inutiles, peu inspirées, mais nous gagnons parfois de petits bonus lors des interactions. K-pop Idol Stories: Road to Debut est un bon titre, un brin répétitif, qui nous permet de monter le groupe de K-pop de nos rêves. Le gameplay est simple et accessible, la progression est bien dosée et l’envie de tout remporter sur notre passage est prenante. Les développeurs ont posé les bases pour une bonne simulation, avec un titre parfois « à l’ancienne » mais qui fonctionne. Le nombre d’activités est conséquent avec des choix intéressants à réaliser pour aider à améliorer notre groupe. Il faut être honnête, mais quand nous avons vu le jeu, nous avons cru à une arnaque pour plaire au public fan des artistes coréens. Il n’en est rien. Même si le jeu a des défauts très marqués que nous aborderons dans quelques paragraphes, nous avons une bonne simulation à la durée de vie intéressante, au prix attractif qui permet de passer un bon moment, même pour les joueurs qui ne sont pas forcément experts en K-pop. Les quelques musiques réalisées pour l’occasion sont d’ailleurs réussies, nous plongeant encore mieux dans cet univers impitoyable. Nous avons même préféré la deuxième partie, celle où nous préparons le premier single du groupe, à la partie compétition. Il y a un côté gratifiant à voir le fruit de notre travail et à toucher des sommes colossales qui correspondent au succès du groupe. Nous avons même la sensation que le jeu se termine « trop vite », car nous aurions voulu construire l’album entier et même suivre notre groupe vers les sommets !

… Plombé par d’énormes défauts

K-pop Idol Stories: Road to Debut est malheureusement aussi plein de petits et gros défauts qui altèrent l’impression générale. Déjà, l’histoire est… bâclée. Les idées sont là, le fan trop collant, la rivalité entre les groupes… mais son développement est inexistant. Citons un exemple (parmi d’autres) : nous avons un fan qui harcèle nos talents. Nous engageons dès le début du jeu un détective privé… mais l’impact de cette décision est inexistant et l’histoire continue malgré les décisions prises. Nous n’avons plus aucune nouvelle du détective de toute la partie. D’autres exemples sont même édifiants d’incohérence, même si nous préférons ne pas entrer dans les détails, car ces derniers pourraient divulgâcher une grande partie de l’histoire et de l’intrigue. Toujours niveau scénario, les relations avec les personnages sont inutiles, l’écriture inexistante et nous ne comprenons pas l’intérêt d’avoir implémenté cette option. Nous avons aussi gagné l’Award du meilleur album… en n’ayant sorti qu’un single. L’aléatoire joue un rôle trop important dans notre progression. Nous avons 5% de chances de débloquer l’entraînement de danse avancé en réalisant un entraînement de danse intermédiaire. Malgré la pratique intensive de la danse, nous n’avons jamais débloqué l’entraînement avancé. Nous aurions préféré d’autres indicateurs (réaliser X fois cet entraînement) plutôt qu’un pourcentage rendant notre progression hasardeuse. La traduction est bancale, surtout quand le vocabulaire devient technique, ce qui donne l’impression d’un jeu traduit par un fameux site en ligne… Quelques bugs altèrent aussi la technique, avec des bugs dans le planning, des menus (rarement) qui se superposent les uns aux autres, et une sauvegarde automatique qui ralentit fortement le jeu à chaque début de semaine. Une autre frustration provient du « New Game + » proposé à la fin de la partie… qui relance juste une partie à zéro. Nous aurions voulu avoir un mode où nous continuons avec l’argent, les succès et les entraînements gagnés précédemment pour briller avec de nouveaux talents… mais que nenni. Malgré tout, K-pop Idol Stories: Road to Debut reste une expérience intéressante, loin d’être parfaite mais qui pourrait séduire les fans qui cherchent une simulation sur le sujet. Le jeu peut être agréable malgré les défauts, même si ces derniers restent très prégnants. Les graphismes, sur le papier, sont intéressants : la modélisation des personnages est variée et bien constituée. D’un autre côté, une certaine paresse se fait sentir à certains moments du jeu, notamment lors de la sortie de notre clip. Outre le fait que nous l’avons tourné en extérieur et que les images montrent le groupe en studio, ce passage clé dans l’aventure est bon marché et ridicule : les personnages en 2D sont statiques, mais pour donner une (fausse) impression de rythme, le réalisateur enchaîne les plans rapides en mouvement, ce qui crée un décalage très peu qualitatif. La bande-son est moyenne : les quelques chansons disponibles sont très réussies… mais elles sont finalement très peu nombreuses (quatre, cinq ?) et très peu présentes. En revanche, nous avons en boucle la même musique d’ambiance qui finit par nous lasser. Une bande-son peu qualitative est toujours un point noir sur les jeux autour de la musique. Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes enregistrée sans commentaire au début de notre partie !