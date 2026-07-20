Activision Blizzard a annoncé deux sessions de bêta pour Call of Duty: Modern Warfare 4, dont une ouverte aux joueurs sur Nintendo Switch 2. La première session n’est pas accessible aux fans de la console, mais la seconde, prévue du 28 août au 1er septembre 2026, inclut explicitement les possesseurs de Switch 2. Cette bêta, disponible pour tous les joueurs sur toutes les plateformes sans restriction liée au statut de précommande, marque une étape importante pour l’adaptation du titre sur la nouvelle console de Nintendo. Le jeu est développé nativement pour la Switch 2 par Infinity Ward en collaboration avec Digital Legends, confirmant un travail d’optimisation spécifique pour les capacités matérielles de la machine.

Modern Warfare 4 prend place dans un conflit mondial en escalade rapide, centré sur la péninsule coréenne. Le joueur incarne Private Park, un jeune soldat sud-coréen plongé dans une invasion à grande échelle de la Corée du Nord, tandis que Captain Price, désormais hors système après avoir servi dans les forces spéciales, mène une quête en marge des institutions pour empêcher l’utilisation d’une arme capable de plonger le monde dans le chaos. La campagne propose un parcours à travers plusieurs lieux emblématiques : des combats en corps-à-corps dans les rues de New York, des poursuites en voiture à Paris, des raids nocturnes des SAS à Mumbai, et des affrontements en tranchées en Corée. L’intrigue alterne entre ces séquences cinématiques et des missions où le joueur doit s’adapter à des environnements variés, du combat rapproché aux opérations tactiques à plus grande échelle.

Côté multijoueur, Modern Warfare 4 mise sur un gameplay précis et ancré dans la réalité, avec une mobilité fluide conçue pour offrir un contrôle accru par rapport aux opus précédents. Le système Ballistic Authority est présenté comme une innovation majeure, axée sur les armes et visant à proposer une expérience de tir aussi authentique que possible dans la franchise. Le jeu proposera à son lancement 12 cartes Core, réparties dans des environnements visuellement distincts à travers le monde, ainsi qu’une carte dynamique nommée Kill Block. Cette dernière se reconfigure entre chaque manche selon plus de 500 configurations possibles, offrant une variété de configurations de combat à chaque partie. Les modes de jeu incluent des classiques comme Search & Destroy, ainsi que le nouveau Kill Block, et le Training Mobility Course pour s’entraîner aux mécaniques de mouvement.

Les joueurs pourront incarner une sélection d’opérateurs inédits, avec des options supplémentaires réservées à ceux ayant précommandé l’édition Vault. Cette édition donne accès à des packs d’opérateurs exclusifs, comme le Hostile Alliance Operator Pack (comprenant Price, Valeria, Ghost et Blix) et le Special Forces Operator Pack (avec COM SFT pour la France, KSK Amphibious pour l’Allemagne, SK Special Forces pour la Corée du Sud et SAS pour le Royaume-Uni). Les précommandes de l’édition Vault permettent également d’utiliser immédiatement cinq armes de la Signature Weapons Collection, chacune accompagnée de son blueprint et de son Apex Attachment : le fusil d’assaut Kastov 762 avec le blueprint « Voltspine », le pistolet-mitrailleur ISO Nightshade avec « La Sombra Venenosa », le fusil à pompe Rezi 12 avec « Shattered Code », le fusil de marksman Oris 8.6 avec « Volt-Edge », et le couteau de combat Combat Knife avec « Sombra Besada ». Ces armes peuvent être testées dès la bêta multijoueur pour les joueurs ayant opté pour l’édition Vault.

Les précommandes pour la version Switch 2 de Modern Warfare 4 ouvriront le 26 août 2026, soit deux jours avant le début de la seconde session de bêta. La sortie officielle du jeu sur Nintendo Switch 2 est quant à elle prévue pour le 23 octobre 2026. Les joueurs intéressés par une participation anticipée aux tests pourront donc s’inscrire dès l’ouverture des précommandes, tout en bénéficiant d’un accès à la bêta multijoueur dès la fin du mois d’août. Les détails supplémentaires concernant les récompenses exclusives de la bêta et d’éventuelles surprises seront dévoilés dans les semaines à venir, selon les annonces d’Activision Blizzard.