Après un premier essai vidéoludique anecdotique, la série phénomène revient avec une ambition nettement plus affirmée, et surtout avec un studio qui a fait ses preuves dans le jeu accessible. Voici notre test complet de Bluey’s Quest for the Gold Pen sur Nintendo Switch 2.

Une histoire qui sent le feutre et la pluie

C’est Halfbrick, le studio à qui l’on doit l’incontournable Fruit Ninja, qui prend cette fois les rênes de l’adaptation. Le jeu est d’abord sorti sur mobiles fin 2025, avant d’atterrir sur consoles, et sur Switch 2 il ne trahit quasiment jamais ses origines tactiles. On sent pourtant un vrai travail d’adaptation à la manette, et l’expérience se révèle bien plus naturelle que ce que l’on pouvait craindre d’un portage. Tout commence par un mauvais temps idéal pour rester à dessiner. Bluey et sa petite sœur Bingo s’appliquent, mais Bandit, le père, chipe le stylo doré indispensable pour finir le dessin. Il devient alors le roi Goldie Horns, antagoniste bon enfant, et lance un défi à ses filles. Chilli, la maman, prend le rôle de Créatrice des Mondes : elle dessine les décors, donne des quêtes, et guide Bluey et Bingo à travers une dizaine de tableaux imaginaires pour récupérer le précieux stylo. L’histoire, signée par le créateur de la série, est racontée par des cinématiques entièrement doublées qui ressemblent à s’y méprendre à un épisode. En revanche, Bandit y paraît un poil plus taquin que d’habitude, presque un brin tyrannique sur la durée. Bingo, déguisée en oie sous le nom de Bingoose, accompagne Bluey tout du long. Elle ne sera malheureusement jamais contrôlable, un choix qui frustre quand on cherche une aventure à partager en famille.

Un gameplay de collecte à taille d’enfant

On est face à un jeu d’exploration vu de dessus, qui emprunte au Zelda light sans le moindre combat. Chaque monde, dessiné dans un style volontairement enfantin, regorge de trois grands types de babioles : des perles cachées dans les fleurs, des insectes à retrouver, et surtout de la « nourriture d’oie » — des fruits comme des myrtilles ou des cerises qui changent selon la zone. C’est cette dernière ressource qui sert de clé : on en donne à Bingoose, elle pond des œufs d’argent qui éclosent en solutions absurdes pour amadouer le gardien bloquant le passage vers le niveau suivant. Bluey ne sait pas sauter en dehors de situations très précises. À la place, elle brandit une baguette magique qui tire des étoiles, déplace des plates-formes, brise des rochers friables et déclenche des mécanismes. Chaque monde offre une capacité contextuelle différente : on plane avec un parapente, on patine en tournoyant sur la glace, on décolle avec une fusée, ou on pédale à vélo. Cela casse un peu la répétition du ramassage, même si la boucle reste globalement la même du début à la fin. Les puzzles ne sont jamais punitifs, ils n’entraînent aucun échec bloquant. Certains demandent de compter des statues, d’autres de gagner à pierre-feuille-ciseaux en lisant des indices de couleur, ou encore de réussir des actions dans un temps limité. Les plus jeunes pourront buter sur ces épreuves chronométrées, surtout que la lenteur de déplacement rend le recommencement un peu fastidieux.

Une maniabilité entre douceur et lourdeur

La baguette répond bien, et les changements de capacités se font naturellement au contexte. Mais la lenteur de Bluey est un vrai caillou dans la chaussure. Elle ne court jamais, et sur des cartes étonnamment vastes, chaque aller-retour donne l’impression de traverser un désert à pas de fourmi. Heureusement, des points de voyage rapide balisés par Bingoose permettent d’écourter les trajets. Les dialogues avec Chilli obligent parfois à confirmer plusieurs fois avant d’avancer, alourdissant encore le rythme. La grande absente reste la coopération. Voir Bingo voleter à côté de soi tout au long de l’aventure sans pouvoir l’incarner, ni même lui confier une seconde manette, reste un rendez-vous manqué pour un jeu qui crie pourtant le partage parent-enfant. Comptez cinq à six heures pour voir le bout des neuf mondes en ligne droite. On peut facilement doubler ce temps si l’on veut récupérer chaque insecte, chaque perle et chaque enfant caché. La structure permet d’ailleurs de reprendre n’importe quel niveau pour finir sa collection sans tout recommencer. Le revers, c’est qu’une fois le stylo doré retrouvé, l’envie d’y retourner est mince. La répétition de la boucle de collecte finit par lasser, même si les plus jeunes se contenteront volontiers de flâner dans ces décors attachants.

Une direction artistique et sonore qui sauve les meubles

Visuellement, c’est une franche réussite. L’univers crayonné, avec ses couleurs qui débordent, ses bras en fil de fer et ses trognes disproportionnées, retranscrit à merveille l’imagination d’un dessin d’enfant. Sur Switch 2, le rendu est net aussi bien en portable qu’en docké, et vise les 60 images par seconde avec quelques micro-chutes sans gravité. Côté son, on a failli pester contre l’absence de doublage en dehors des cinématiques, jusqu’à ce qu’un correctif gratuit annoncé avant le lancement vienne ajouter les voix des comédiens originaux à l’ensemble des dialogues. Cela change tout pour les plus petits qui ne lisent pas encore, et cela rend l’ambiance bien plus vivante. Un mot sur le prix : la version Switch 2 coûte sensiblement plus cher que son équivalent mobile, sans rien proposer de supplémentaire en termes de contenu. Une différence qui pourra faire tiquer les parents.