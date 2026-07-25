Ce premier aperçu d’EA SPORTS FC™ 27 dévoile une expérience footballistique pensée pour tous les joueurs, avec notamment l’arrivée de “The Grounds”*, un nouvel espace de jeu social, la toute nouvelle Galerie FUT et des améliorations de gameplay toujours plus fidèles à la réalité dans l’ensemble des modes de jeu.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) dévoile aujourd’hui la jaquette de l’édition Ultimate Plus d’EA SPORTS FC™ 27, mettant à l’honneur les stars du Real Madrid Kylian Mbappé et Jude Bellingham après un été de football exceptionnel. EA présente également un premier aperçu du gameplay d’EA SPORTS FC 27, avant sa sortie mondiale le 25 septembre 2026 (disponible en précommande ici).

KYLIAN MBAPPÉ ET JUDE BELLINGHAM RÉUNIS SUR LA JAQUETTE DE FC 27

Jude Bellingham rejoint Kylian Mbappé, annoncé plus tôt cette semaine comme star des jaquettes des éditions Standard et Ultimate d’EA SPORTS FC™ 27. Figure incontournable du football mondial, Jude Bellingham apparaît ainsi pour la troisième fois sur la jaquette d’un titre EA SPORTS FC™. Réunis sur cette nouvelle jaquette, les deux joueurs célèbrent leur passion commune pour la franchise et leur influence sur la culture footballistique mondiale, qui rassemble les supporters du monde entier.

« Je suis très fier de figurer sur les trois éditions d’EA SPORTS FC 27 et de partager la jaquette de l’édition Ultimate Plus avec mon coéquipier du Real Madrid, Jude Bellingham », a déclaré Kylian Mbappé. ​ « Chaque saison apporte son lot de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. J’ai hâte de voir les fans écrire leurs propres histoires dans FC 27. »

« Revenir pour une troisième jaquette aux côtés de Kylian est un moment particulier », a déclaré Jude Bellingham. « J’ai hâte que les fans se plongent dans FC 27, découvrent tout ce que le jeu a à offrir et créent de nombreux nouveaux souvenirs. »

EA SPORTS FC™ 27 REND LE JEU ACCESSIBLE À TOUS

Inspiré par la communauté de joueurs de FC et par les liens qui unissent les supporters de football du monde entier, EA SPORTS FC™ 27 propose de nouvelles façons de vivre The World’s Game, parmi lesquelles :

The Grounds * : Nouvel espace de jeu social dédié au football, The Grounds met en lumière une facette du sport encore jamais représentée dans EA SPORTS FC. Prolongeant l’expérience Clubs, ce mode permet de participer aussi bien à des matchs informels, rapides et accessibles qu’à des compétitions de haut niveau, dans trois quartiers inspirés de l’héritage du football. Faites progresser votre joueur, personnalisez-le et développez votre style de jeu sur le terrain comme en dehors, grâce aux conseils de mentors de renom tels que Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala et Alex Hunter.

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* : Nouvel espace de jeu social dédié au football, The Grounds met en lumière une facette du sport encore jamais représentée dans EA SPORTS FC. Prolongeant l’expérience Clubs, ce mode permet de participer aussi bien à des matchs informels, rapides et accessibles qu’à des compétitions de haut niveau, dans trois quartiers inspirés de l’héritage du football. Faites progresser votre joueur, personnalisez-le et développez votre style de jeu sur le terrain comme en dehors, grâce aux conseils de mentors de renom tels que Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala et Alex Hunter. ​ Un Marché des transferts entièrement repensé dans le mode Carrière : Recrutez votre prochaine star dans Carrière de manager grâce à un Marché des transferts plus rapide, plus intelligent et plus dynamique que jamais. Enrichi grâce à TransferRoom, il propose des valeurs de joueurs influencées par la puissance financière des clubs, le potentiel, les notes et la forme des joueurs, afin d’offrir davantage de réalisme. Maîtrisez de nouvelles tactiques de négociation, participez à des batailles d’enchères et profitez de processus de transfert simplifiés.

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: Recrutez votre prochaine star dans Carrière de manager grâce à un Marché des transferts plus rapide, plus intelligent et plus dynamique que jamais. Enrichi grâce à TransferRoom, il propose des valeurs de joueurs influencées par la puissance financière des clubs, le potentiel, les notes et la forme des joueurs, afin d’offrir davantage de réalisme. Maîtrisez de nouvelles tactiques de négociation, participez à des batailles d’enchères et profitez de processus de transfert simplifiés. ​ La toute nouvelle Galerie Football Ultimate Team™ : Imaginez et immortalisez le club de vos rêves dans la Galerie FUT™. Complétez et évaluez des collections d’Éléments joueurs passés et présents, issus de différents clubs, championnats, pays et campagnes FUT™, afin d’augmenter le niveau de votre Galerie, de remporter des récompenses et de développer l’identité de votre club tout au long de la nouvelle saison de football.

« Avec EA SPORTS FC 27, nous proposons à chaque joueur encore plus de façons de jouer, grâce à de toutes nouvelles expériences qui marquent une avancée majeure pour la franchise », a déclaré John Shepherd, vice-président et directeur général d’EA SPORTS FC. « Qu’il s’agisse d’un gameplay façonné par les retours de la communauté, de la toute nouvelle Galerie FUT, du Marché des transferts repensé dans le mode Carrière, ou encore de la possibilité de créer et de faire progresser son joueur dans The Grounds, notre nouvel espace social qui étend l’expérience Clubs au-delà du terrain, FC 27 a été conçu pour renforcer les liens des joueurs avec le football, mais aussi entre eux. »

Dans l’ensemble des modes de jeu d’EA SPORTS FC™ 27, des améliorations de gameplay inspirées par les retours de la communauté renforcent le contrôle et la fluidité. Les joueurs pourront notamment profiter de corners dynamiques, d’une meilleure intelligence offensive et d’un rééquilibrage de la défense contrôlée par l’IA, pour une expérience davantage centrée sur le joueur.

L’AUTHENTICITÉ AU CŒUR DU JEU DU MONDE



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​Seul EA SPORTS FC™ 27 réunit dans un même jeu l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga et LALIGA EA SPORTS, ainsi que la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, l’Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League et l’UEFA Women’s Champions League.

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​Pour plus d’informations sur EA SPORTS FC™ 27, rendez-vous sur EA SPORTS FC™ 27 propose une authenticité inégalée avec plus de 21 000 joueurs issus de plus de 800 clubs et équipes nationales, évoluant dans plus de 130 stades et 35 championnats, grâce à plus de 300 partenaires du monde du football.​Seul EA SPORTS FC™ 27 réunit dans un même jeu l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga et LALIGA EA SPORTS, ainsi que la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, l’Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League et l’UEFA Women’s Champions League.​Pour plus d’informations sur EA SPORTS FC™ 27, rendez-vous sur ea.com/fc27 et suivez les réseaux sociaux internationaux d’EA SPORTS FC™ afin de ne manquer aucune actualité ni annonce à venir.

PRÉCOMMANDEZ EA SPORTS FC™ 27 DÈS AUJOURD’HUI

Les précommandes d’EA SPORTS FC™ 27 sont désormais ouvertes. Le jeu sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 sortira dans le monde entier le 25 septembre 2026. L’accès anticipé aux éditions Ultimate et Ultimate Plus débutera le 18 septembre 2026**.

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​Disponible uniquement jusqu’au 31 août en précommande, l’édition Ultimate Plus d’ EA SPORTS FC™ 27 comprend de nombreux contenus pour Football Ultimate Team™ (FUT™) et le jeu complet, notamment jusqu’à 10 000 Points FC distribués en cinq dotations mensuelles****, les Pass Premium des saisons 1 à 5, un choix de joueur Hall of FUT parmi cinq joueurs , ainsi qu’un accès anticipé pouvant aller jusqu’à sept jours à partir du 18 septembre. Retrouvez ici tous les détails .

L’édition Ultimate Plus d’EA SPORTS FC™ 27 comprend : Jusqu’à sept jours d’accès anticipé

Les Pass Premium des saisons 1 à 5

10 000 Points FC répartis sur cinq mois*****

Ultimate Team

Un Élément joueur ICÔNE internationale avec une note GÉN de 85 ou plus

Un choix parmi cinq joueurs Hall of FUT™ : Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini ou Eljero Elia

Un emplacement supplémentaire pour une Évolution de joueur

Une Évolution permettant d’atteindre une statistique DRI de 99 dans EA SPORTS FC™ 26, vendu séparément

Une Évolution permettant d’atteindre une statistique PHY de 99 dans EA SPORTS FC™ 26

Un choix parmi quatre joueurs ICÔNES avec une note GÉN de 93 ou plus dans EA SPORTS FC™ 26

Carrière

Défis de précommande

Bonus dynamique de note GÉN pour la présaison

Trois ICÔNES ou Héros

Entraîneur cinq étoiles

Recruteur de jeunes cinq étoiles

Recruteur senior cinq étoiles

Cinq emplacements supplémentaires pour créer des Défis Manager Live

The Grounds*

Le survêtement Signature The Grounds

AMP de niveau 3 de Mbappé

EXP d’archétype doublée (AXP) pendant dix matchs

À partir du 18 septembre 2026, les membres EA Play*** pourront également faire partie des premiers joueurs à découvrir The Grounds et le jeu EA SPORTS FC™ 27 grâce à un essai en accès anticipé de dix heures. Les membres EA Play Pro bénéficieront dès le premier jour de l’édition EA Play Pro, qui comprend l’ensemble des contenus et avantages proposés dans l’édition Ultimate.

​Tous les membres recevront régulièrement des Jetons Draft Football Ultimate Team™ ainsi que de nouveaux éléments cosmétiques dans The Grounds. Ils bénéficieront également d’une réduction de 10 % sur les précommandes et les achats numériques EA, notamment les téléchargements de jeux, les Points FC et les contenus téléchargeables. Pour plus d’informations sur EA Play, rendez-vous sur ea.com/ea-play .

* Certains contenus et fonctionnalités, notamment le mode The Grounds, qui inclut Clubs, sont uniquement disponibles dans les versions PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.

** Des conditions et restrictions s’appliquent. Les offres peuvent ne pas être disponibles sur toutes les plateformes et/ou dans tous les territoires. Consultez ea.com/games/ea-sports-fc/fc-27/game-disclaimers pour plus de détails.

*** Des conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Consultez les conditions d’utilisation d’EA Play pour plus de détails.

**** Vous devez effectuer les étapes nécessaires à l’obtention de la première dotation de Points FC avant le 1er juin 2027 afin de recevoir l’intégralité des 10 000 Points FC. En cas d’activation après le 26 septembre 2027, aucun Point FC ne sera accordé.