Une nouvelle rumeur suggère que Nintendo préparerait un contrôleur Pro Controller spécial pour la Nintendo Switch 2, dédié au 40e anniversaire de The Legend of Zelda. Cette information survient alors que la franchise approche de son anniversaire en 2026, tandis qu’un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et un film live-action sont attendus dans les mois à venir.

Selon les dernières spéculations, le contrôleur Pro Controller en question arborerait un design principalement noir, rehaussé d’accents verts et dorés. Un emblème Triforce serait positionné entre les boutons « + » et « -« , tandis que les poignées présenteraient une finition verte avec des détails dorés, rappelant le style des Pro Controller des éditions spéciales Splatoon. Les sources indiquent que ce périphérique pourrait être commercialisé séparément ou en bundle avec une éventuelle console Switch 2 thématique, bien que les détails concernant cette dernière restent flous.

Les premières rumeurs évoquaient initialement une console Switch 2 édition limitée, potentiellement liée au remake d’Ocarina of Time. Cependant, Necrolipe, une figure connue pour ses fuites sur la Switch 2, a précisé que le contrôleur serait plutôt associé au 40e anniversaire de la franchise Zelda dans son ensemble, plutôt qu’à un jeu spécifique. D’autres insiders, comme Shpeshal_Nick et Mike Odyssey, ont relayé cette information, bien que les détails techniques et visuels du contrôleur proviennent principalement de Necrolipe, qui affirme l’avoir vu de ses propres yeux.

Cette rumeur s’inscrit dans une lignée d’éditions spéciales Nintendo dédiées à Zelda. En 2023, un Pro Controller inspiré de Tears of the Kingdom avait été commercialisé à l’occasion de la sortie du jeu. Nintendo a également produit des consoles limitées, comme la version Wii U de The Wind Waker HD ou la Switch OLED de Tears of the Kingdom, confirmant son habitude de marquer les étapes importantes de la franchise avec des produits dédiés.