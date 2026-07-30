Infinity Ward développe Call of Duty: Modern Warfare 4, un titre qui plonge les joueurs dans un conflit mondial en escalade rapide centré sur la péninsule coréenne. L’histoire suit Private Park, un jeune soldat sud-coréen pris dans une invasion à grande échelle de la Corée du Nord, tandis que Captain Price, ancien opérateur devenu hors-la-loi, mène une mission personnelle en marge du système pour empêcher une arme de plonger le monde dans le chaos. La campagne propose un parcours à travers plusieurs théâtres d’opérations, incluant des combats rapprochés à New York, des poursuites automobiles à Paris, des raids nocturnes du SAS à Mumbai, et bien sûr, une guerre de tranchées en Corée.

La version Nintendo Switch 2 de Modern Warfare 4 est programmée pour une sortie le 23 octobre 2026, et les joueurs peuvent désormais découvrir un premier aperçu de la campagne solo du jeu. Une vidéo officielle a été partagée pour illustrer les séquences clés de l’aventure, offrant un aperçu des mécaniques et des environnements proposés. Activision Blizzard a également annoncé deux périodes de bêta pour le jeu, avec une opportunité réservée aux possesseurs de Nintendo Switch 2 lors de la deuxième session.

La deuxième bêta de Modern Warfare 4 est ouverte à tous les joueurs, sans restriction liée à une pré-commande, et inclut donc les propriétaires de Nintendo Switch 2. Cette session se déroulera du 28 août au 1er septembre 2026, permettant aux participants de tester plusieurs cartes et modes multijoueur. Les joueurs pourront choisir parmi une sélection d’opérateurs inédits, dont ceux inclus dans le Vault Edition, et débloquer jusqu’à 19 armes différentes avant de s’engager dans des affrontements allant des petites escarmouches 3v3 aux batailles tactiques à grande échelle impliquant des chars. Les modes disponibles incluent des classiques comme Search & Destroy, ainsi que le nouveau Kill Block, et le Training Mobility Course pour s’entraîner aux déplacements fluides et aux mécaniques de tir.

Le multijoueur de Modern Warfare 4 met l’accent sur un gameplay précis et contrôlé, où la liberté de mouvement et les choix tactiques des joueurs définissent chaque engagement. Les participants peuvent construire leurs propres configurations en progressant dans le jeu, débloquant armes, tactiques, équipements létaux, améliorations de terrain, avantages et séries de kills. Les joueurs ayant pré-commandé l’édition Vault bénéficient d’accès immédiats à des opérateurs spécifiques. Le Hostile Alliance Operator Pack permet de jouer avec Price, Valeria, Ghost et Blix, tandis que le Special Forces Operator Pack donne accès à quatre opérateurs supplémentaires : COM SFT (France), KSK Amphibious (Allemagne), SK Special Forces (Corée du Sud) et SAS (Royaume-Uni).

Les pré-commandes de l’édition Vault offrent également la possibilité de tester dès la bêta les armes de la Signature Weapon Collection, incluant leurs plans de personnalisation et leurs accessoires apex. Cette collection comprend le fusil d’assaut Kastov 762 avec son plan Voltspine, le pistolet-mitrailleur ISO Nightshade avec le plan La Sombra Venenosa, le fusil à pompe Rezi 12 avec le plan Shattered Code, le fusil de marksman Oris 8.6 avec le plan Volt-Edge, ainsi que le couteau de combat Combat Knife avec le plan Sombra Besada. Les détails concernant les récompenses exclusives de la bêta et d’autres surprises seront dévoilés dans les semaines à venir.

Un bonus de pré-commande a été annoncé pour Call of Duty: Modern Warfare 4, offrant un accès anticipé à la campagne solo sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch 2. Les joueurs ayant réservé le jeu pourront commencer l’aventure dès le 16 octobre 2026, soit une semaine avant la sortie officielle. L’histoire du jeu s’articule autour d’une guerre qui éclate sur la péninsule coréenne lorsque la Corée du Nord lance une invasion à grande échelle, menaçant de déstabiliser l’équilibre mondial. Une jeune escouade de soldats sud-coréens tente de survivre sur des lignes de front en déroute, tandis que Captain Price, en marge des structures officielles, mène une guerre personnelle depuis l’ombre pour rester un pas devant ceux qui le traquent. Au fur et à mesure que la mission de Price entre en collision avec les forces derrière l’invasion, le conflit s’étend au-delà de tout contrôle, poussant la série dans des territoires plus sombres et dangereux où les conséquences et l’escalade des affrontements amènent les intrigues à un point de rupture émotionnel puissant.

La campagne de Modern Warfare 4 propose aux joueurs de s’immerger dans des environnements variés, allant des tranchées coréennes aux combats urbains de New York, en passant par les courses-poursuites de Paris et les raids nocturnes à Mumbai. Ces missions permettent d’expérimenter différents styles de gameplay, des assauts à grande échelle pour reprendre des territoires occupés aux affrontements tactiques dans des zones restreintes. En plus de la campagne et du multijoueur, le jeu introduit un mode DMZ où les joueurs opèrent comme des actifs non officiels derrière les lignes ennemies. Chaque mission d’extraction en territoire contesté impose des choix difficiles : quels objectifs poursuivre, quoi sécuriser et quand battre en retraite. Ce mode met l’accent sur la prise de décision et la gestion des risques, avec des conséquences directes sur l’issue des missions.

Les joueurs intéressés par Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 peuvent dès à présent consulter les informations disponibles et se préparer pour la sortie du 23 octobre 2026. Les pré-commandes pour la console devraient être disponibles prochainement, offrant ainsi la possibilité de bénéficier des bonus de campagne anticipée et d’accès prioritaires aux contenus multijoueur.