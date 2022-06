Elsie est un Run And Gun avec des mécanismes de RogueLike qui arrivera sur Nintendo Switch à une date encore indéterminée.

Hell Pie est un jeu de plate forme en 3D présenté comme « Obscène » (Dans l’esprit de Conker?) qui est attendue pour le 21 Juillet 2022.

Hell Pie est un jeu de plateformes en 3D obscène qui propulse le mauvais goût vers de nouveaux sommets ! Le jeu vous met dans la peau de Nate, le « démon du mauvais goût ». Sa noble mission consiste à réunir les ingrédients répugnants nécessaires à la préparation de l’infâme tarte d’anniversaire de Satan. Pour y parvenir, Nate doit s’aventurer dans le royaume terrestre et tout faire pour réunir à temps les ingrédients, sinon ce sera l’enfer !

Heureusement, Nate ne se lance pas seul dans cette quête, son ange « apprivoisé », Nugget est là pour l’aider. Nugget donne toujours des conseils divins au moment opportun, mais surtout, Nate l’a attaché au bout d’une chaîne, ce qui lui permet d’utiliser Nugget comme un grappin ou de le balancer pour s’en servir d’arme. Nate peut aussi se servir de cornes qu’il trouve en parcourant le monde pour se doter de nouvelles compétences infernales.

Ensemble, Nate et Nugget vont explorer des environnements démentiels, rencontrer un tas de personnages répugnants et être témoins de scènes vraiment choquantes. Hell Pie offre une vision complètement déjantée du jeu de plateformes classique avec mascotte. Alors, lancez-vous dans l’aventure si vous pensez avoir les nerfs assez solides !

Please, Touch the Artwork est un jeu de réflexion prévu sur Nintendo Switch à la fin de l’été.

Il y a 160 peintures (2 à 3 heures de jeu) réparties sur 3 jeux uniques .

Le 1er jeu raconte l’histoire d’origine de l’art abstrait pur. C’est un casse-tête stimulant où vous ajouterez des couleurs et des lignes à une toile pour recréer des peintures abstraites.

Dans le 2ème jeu, vous déménagerez dans une grande ville, pour être submergé tout un tas d’émotions. Vous explorerez le labyrinthe de New York tout en collectant les mots d’un poème.

Dans le 3ème jeu, vous aiderez Boogie & Woogie, 2 carrés qui veulent juste être ensemble, en découvrant comment les obstacles influencent le chemin de Woogie, dans une société complexe en pleine croissance.

Cocoon, le prochain jeu de Jeppe Carlsen (Qui était responsable du gameplay sur Limbo et Inside) est annoncé sur Nintendo Switch pour 2023. Il est question d’une aventure à « travers les mondes entre les mondes ». Il faudra maitriser les sauts entre les mondes pour révéler un mystère cosmique…

Decarnation est un jeu d’ aventure-horreur attendu pour l’année prochaine

Decarnation : un jeu où l’horreur et l’aventure sont scandées sur un rythme haletant, un univers de fantasmagorie qui envahit le réel. Explorez des méandres terrifiants et sublimes, résolvez des énigmes cryptiques, et affrontez des monstres tout droit sortis des sombres recoins de votre âme.

Humanless est un shooter de plateforme en pixel prévu pour fin 2022.

Greek Tragedy est un Survival Horror à l’apparence Retro (façon PS1, rappellant un peu Fear Effect).

Greek Tragedy est un jeu d’horreur de survie indépendant au style rétro avec des énigmes. Aidez Amy à rester en vie sur le campus universitaire envahi par des cultistes et essayer de sauver son petit ami par la même occasion. Dévoilez des conspirations, sabotez des rituels occultes et courez pour sauver votre vie ! Esthétique PS1 nostalgique incluse.

Whatever est un jeu en vue isométrique vous demandant de diriger un Cargo. Inspiré de faits réels avec un soupçon d’humour. Faites dériver le cargo géant à travers le petit canal… La tâche sera-t-elle aisée ?

Vous souvenez-vous de ce navire ? Vous êtes-vous déjà demandé comment le capitaine l’avait amôché ou à quel point il était difficile de piloter ce rafiot sur un canal ? Ben moi aussi !

Quelle que soit ma tentative pour répondre à ces questions et satisfaire ma curiosité.

Vous verserez des larmes et réaliserez enfin à quel point chaque capitaine de cargo est vraiment incroyable.

Falling Out est également annoncé pour fin 2022

FALLING OUT est une aventure roguelite 2D charmante, légère et accessible.

Prenez le contrôle de deux aventuriers accidentels, alors que vous explorez d’anciens royaumes, découvrez des trésors (attention aux pièges !) et tombez sur Azar, le commerçant tout aussi perdu que vous. Collectez des objets pour fabriquer des armes étranges et des objets utiles qui vous aideront à parcourir le monde dans cette escapade imprévue.

C’était censé être des vacances relaxantes, mais laissez tomber votre itinéraire, car vous devrez maintenant choisir votre propre chemin. Naviguez à travers des niveaux générés de manière procédurale qui offrent un équilibre parfait entre risque et récompense. Aidez Giorgio et Félicie à surmonter leurs différences et à travailler en équipe, en solo ou en coopération. Quelle que soit la façon dont vous jouez, vous devrez travailler ensemble pour surmonter les obstacles et les défis uniques disséminés dans chaque monde.