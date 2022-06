Airoheart est un JDR d’action-aventure vu du dessus et inspiré des classiques du genre. Vivez une fantastique épopée pour sauver le monde du mal et mettre à l’épreuve la force de votre cœur dans ce fabuleux conte émotionnel de trahison, de tragédie et de rédemption.

L’éditeur SOEDESCO et le développeur Pixel Heart Studio ont confirmé aujourd’hui que le jeu d’action et d’aventure Airoheart serait disponible sur Nintendo Switch le 30 septembre 2022.

Notre histoire commence en terre d’Engard, où notre bien-aimé Airoheart se lance dans un grand périple pour mettre un terme au plan diabolique de son frère qui veut libérer un mal ancien scellé dans les ombres depuis des générations, et provoquer une guerre en déchaînant le pouvoir de la Pierre de Draoidh. Affronterez-vous votre propre frère et l’empêcherez-vous d’exécuter ses terribles plans ?

Participez à des combats en temps réel : Affrontez de dangereux monstres dans des combats en temps réel. Placez des bombes, lancez des sorts, buvez des potions et surmontez les dangers d’Engard.

Parcourez un envoûtant monde ouvert : Découvrez un superbe monde en pixel art d'inspiration rétro et en vue du dessus, qui vous fera remonter dans le temps. Immergez-vous dans un monde vaste et captivant regorgeant de vie et de personnages pittoresques.

Vainquez des donjons et résolvez des énigmes : Acquérez de nouvelles armes et armures, et maîtrisez des capacités magiques pour dénouer de complexes énigmes et déverrouiller de nouvelles régions à explorer. Traversez de périlleux donjons aux pièges mortels et aux ennemis féroces.

Vivez une épopée pour sauver le monde : Démêlez pièce par pièce un fabuleux et délicat conte de trahison, de tragédie et de rédemption. Lancez-vous dans une grande aventure pour empêcher votre frère de libérer un mal séculaire sur le monde.