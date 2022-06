Black Isle Studios a annoncé en février la sortie cette année de Baldur’s Gate: Dark Alliance II sur Nintendo Switch. On sait désormais un peu plus sur le jeu et surtout quand il sortira.

En 2021, Baldur’s Gate: Dark Alliance premier du nom était déjà arrivé sur la console hybride de Nintendo. Le premier Baldur’s Gate est sorti sur GameCube, mais sa suite n’est jamais apparue sur une plateforme Nintendo auparavant. Interplay Entertainment (IPLY) et Wizards of the Coast ont officialisé la nouvelle aujourd’hui. Le RPG/action sera disponible sur une console Nintendo pour la première fois et dans une résolution supérieure à celle de la version originale. La coopération locale sera aussi de la partie. Baldur’s Gate : Dark Alliance 2 sera lancé en version numérique sur Nintendo Switch cet été.

Basé dans et autour de la ville de Baldur’s Gate elle-même, le jeu propose 5 personnages et classes jouables et s’étend sur des dizaines de lieux. Les joueurs ont la possibilité de créer des armes et des armures personnalisées et d’améliorer les objets en utilisant des pierres runiques et des gemmes tout en jouant sur les quatre niveaux de difficulté du jeu : « Facile », « Normal », « Difficile » et « Extrême ». Qu’ils choisissent le barbare, le moine, le nécromancien, le rogue ou le clerc, les joueurs devront se battre activement contre des hordes de monstres tels que des hobgobelins, des goules, des golems et de redoutables dragons, tout en esquivant les attaques et en évitant les pièges mortels.