Hambourg, Allemagne – 15 juin 2022 – Daedalic Entertainment est heureux d’annoncer la sortie de Blackguards 2 sur Nintendo Switch aujourd’hui à 17h. Le RPG stratégique au tour par tour a été originellement lancé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. A la différence de son prédécesseur de 2014, ce dernier a été salué pour son superbe travail de construction. Blackguards 2 comble le manque de RPG de stratégie épique et fantastique mature et sombre sur Nintendo Switch grâce à un scénario fantastique sans concession, un lore profond et des mécaniques de stratégie vous lançant contre une multitude d’ennemis difficiles à abattre.

Au fond des donjons d’Aventuria, Cassia attend l’occasion de s’échapper et de revendiquer ce qu’elle estime lui revenir de droit : le Trône du Requin. Pour atteindre son objectif et renverser l’homme qui lui a tout pris, la jeune noble devra recruter les Vainqueurs des Neuf Hordes et d’autres mercenaires. Chaque choix compte dans cette sombre histoire et Cassia devra faire preuve de sagesse pour contrôler son armée de criminels et mener son équipe à la victoire ou à une mort certaine.

Dans Blackguards 2, c’est le joueur qui choisit son style de jeu. Jusqu’à 20 personnages peuvent rejoindre le groupe et partir au combat : combattants de première ligne, combattants à distance ou mages dangereux. Chaque bataille exige une nouvelle stratégie et un sort mal lancé peut entraîner la mort. Lorsque chaque action au cours d’une bataille peut avoir de lourdes conséquences, chaque mouvement doit être soigneusement réfléchi. Les choix du joueur ne sont pas seulement importants sur le champ de bataille, mais tout au long du jeu. L’histoire de Cassia n’est pas gravée dans le marbre et des décisions fatidiques peuvent influencer la fin du jeu et le sort de l’escouade.

Fonctionnalités principales :

Recrutez des mercenaires, trouvez des améliorations et construisez une armée inarrêtable ;

; Trouvez les Vainqueurs des Neuf Hordes et découvrez les destins de Takate, Naurim et Zurbaran ;

Découvrez une histoire avec de nombreux rebondissements, des décisions fatidiques et plus de 20 heures de jeu ;

et plus de 20 heures de jeu ; Contrôlez jusqu’à 20 personnages dans votre groupe et menez-les à la mort ou à la gloire ;

dans votre groupe et menez-les à la mort ou à la gloire ; Maîtrisez le jeu et découvrez l’ensemble des fins différentes ;

; Prenez des décisions qui influencent votre équipe et la fin du jeu ;

Choisissez judicieusement vos sorts, talents et compétences, car ils dictent votre stratégie sur le champ de bataille . Donnez la priorité à l’offensive ou à la tactique lors des batailles les plus difficiles ;

. Donnez la priorité à l’offensive ou à la tactique lors des batailles les plus difficiles ; Interagissez avec votre environnement et laissez les murs s’effondrer ou découvrez même de nouvelles routes lors de votre voyage à travers Aventuria ;

et laissez les murs s’effondrer ou découvrez même de nouvelles routes lors de votre voyage à travers Aventuria ; Détruisez vos ennemis avec des sorts et des capacités puissantes. Mais soyez sur vos gardes : vos ennemis sont également capables de les utiliser.

Blackguards 2 est disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch pour XX €. De plus amples informations sont disponibles sur le Nintendo eShop.