Blade Runner : Enhanced Edition, une version refaite du titre d’aventure point-and-click de 1997, a d’abord été annoncé en 2019. Nightdive Studios a gardé le silence sur la date à laquelle le jeu serait effectivement disponible, mais nous avons maintenant une date définitive: le 23 juin pour 9,29 €.

LOS ANGELES, NOVEMBRE 2019

Westwood Studios, l’entreprise ayant amené la composante temps réel aux jeux de stratégie avec Command & Conquer, recommence avec les jeux d’aventure en s’attaquant au classique de la science-fiction : Blade Runner. Armé de vos compétences d’enquêteur et des outils inhérents au Blade Runner, vous serez immergé dans un monde qui fourmille de vie grâce à des effets visuels et lumineux révolutionnaires. Vos capacités de survie seront mises à rude épreuve dans l’environnement de jeu le plus riche jamais créé. Plongez dans le monde sombre et sordide de Los Angeles 2019, où vous serez à la fois le chasseur et la proie.

La structure révolutionnaire de l’histoire en temps réel crée une expérience de jeu unique à chaque partie.

Interagissez avec plus de 70 personnages animés grâce à la motion capture, tous dotés d’une intelligence artificielle (IA) et de leur propre routine.

Des graphismes somptueux, ainsi que de la fumée, de la brume, du feu et de la pluie atmosphériques qui affectent votre personnage en temps réel

Des talents hollywoodiens tirés du film original, dont Sean Young, James Hong, Joe Turkel, Brian James et William Sanderson.

Un environnement audio riche, ambiant et multipiste qui crée une expérience de jeu immersive.

Comprend des morceaux spécialement recréés de la bande originale de Blade Runner.

Le jeu et les cinématiques sont animés en continu, en plein écran et en haute résolution, avec des millions de couleurs émulées.

Des mouvements de caméra cinématographiques, pendant le jeu, pour une expérience Blade Runner plus immersive

Mettez-vous dans la peau d’un Blade Runner en utilisant la machine d’analyse de photos ESPER, en administrant le test de détection de réplicants Voigt-Kampff, en pilotant un Spinner de police et en analysant les indices avec votre assistant d’intégration de connaissances, le système KIA.

Un éclairage en temps réel révolutionnaire, avec des effets directionnels, colorés, volumétriques, atténués et animés.

Blade Runner: Enhanced Edition est un remake fidèle d’un classique des jeux d’aventure qui propose :

la reconstruction et une amélioration de la qualité des vidéos VQA originales de Westwood

Une augmentation de la fréquence d’images des cinématiques de 15 à 60 images par seconde

Un affichage moderne en haute définition

Un système KIA et une interface des indices améliorés

Une meilleure prise en charge des sous-titres

La prise en charge des manettes de jeu moderne

Le SMAA pour limiter l’aliasing

Le filtrage anisotrope des textures