STAR WARS : Knights of the Old Republic II : The Sith Lords a été officiellement lancé sur Nintendo Switch hier, portant le classique de 2004 sur les plateformes modernes.

Comme STAR WARS : Knights of the Old Republic II : The Sith Lords a été lancé en 2004, ce n’est pas exactement le plus beau des jeux selon les normes actuelles. Cela dit, comment la version Nintendo Switch se compare-t-elle à l’original Xbox ? En outre, comment le portage Nintendo Switch se compare-t-il au même jeu sur les Xbox Series S et X ?