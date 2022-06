Nous avions évoqué son annonce au Japon il y a quelques jours et le studio Type-Moon démarre déjà tranquillement la promotion de Mahoutsukai no Yoru, ou Witch on the Holy Night, prévu sur Nintendo Switch. Le titre est un remake du Visual Novel du même nom sorti initialement en 2012 sur PC. Il s’agit de la première œuvre non Eroge du studio qui s’est vu récemment adapté en film d’animation. Aujourd’hui, nous avons une courte vidéo promotionnelle diffusé à la TV par le studio afin de faire baver les quelques fans attendant le 8 Décembre 2022 pour se procurer se remake. Par ailleurs, pour les fans d’import, le titre proposera également des sous-titres anglais.

Spot TV japonais du jeu

Titre: Mahotsukai no Yoru

Plate-forme: Playstation 4 et Nintendo Switch

Langues: Japonais, Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Date de sortie: 8 Décembre 2022

Prix: 6600 Yens (TTC)

ED Theme: « Hoshi ga Matataku Konna Yoru ni » par Supercell et interprété par Yanaga Nagi

Feature additionnelle: Doublage intégrale et remake HD

Histoire:

Voici le récit de deux sorcières résidant dans une maison en haut d’une colline.

Nous sommes dans le milieu des années 1980, l’aube d’une nouvelle ère dynamique et pleine d’étrangeté.

Un jour, un jeune garçon arrive en ville et croise la route des deux sorcières.

Le jeune garçon vivait une vie ordinaire,

Tandis que l’une vivait sa vie fière d’elle,

Et l’autre caché de tous comme endormie.

L’alignement de ces trois astres célestes est totalement fortuit

Chose totalement imprévisible

L’histoire commence juste après que ces trois âmes ne démarre une vie commune…

1er Trailer du jeu