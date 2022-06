Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion arrive sur Nintendo Switch. Il sera lancé cet hiver.

Crisis Core : Final Fantasy VII a été lancé sur PSP en 2007 (2008 en Occident). Lorsque Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion arrivera sur Nintendo Switch, il s’agira d’une version remastérisée. Attendez-vous à des visuels HD ainsi qu’à d’autres améliorations et ajouts. Square Enix affirme que tous les modèles 3D ont été mis à niveau, les fans peuvent s’attendre à des voix off refaites ainsi qu’à de nouveaux arrangements musicaux. La société affirme qu’il s’agit de bien plus qu’un « simple remaster HD ».