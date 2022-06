Et on commence avec Kitori Academy.

Kitori Academy, simulation dans laquelle vous vivez les aventures d’un apprenti sorcier avec votre compagnon spirituel. Améliorez vos compétences magiques et apprenez à préparer des potions, à faire pousser des légumes et à attraper des sorts pour chasser la malédiction qui rôde dans le monde.

Devenez un apprenti sorcier, suivez des cours pour entraîner vos compétences magiques et libérez le monde de la malédiction qui menace toutes les créatures innocentes. Rencontrez d’autres apprentis tout en explorant l’académie et découvrez ses secrets à votre rythme.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES MAGIQUES EN SUIVANT DES COURS: Dans le cours de botanique, occupez-vous de votre jardin pour cultiver et récolter des légumes frais. Attrapez et collectez des créatures-sorts dans le cours de sorts. Apprenez d’autres compétences comme la préparation de puissantes potions, la fabrication de charmes et la guérison de créatures.

Potion Permit est attendu sur Nintendo Switch plus tard en 2022, et vous pouvez précommander les versions physiques sur Funstock ici. Les autres boutiques devraient au moins proposer la copie standard également.

La ville de Moonbury a besoin de soins, et vous êtes le meilleur chimiste du coin ! Avec vos outils, un chaudron pour vos concoctions et votre ami canin à vos côtés, vous devrez établir un diagnostic, trouver les ingrédients, faire des potions et donner des soins dans ce RPG de simulation ouvert. Les habitants de Moonbury sont très méfiants face aux avancées du monde extérieur et préfèrent les méthodes de soin plus traditionnelles. Jusqu’au jour où la fille du maire est affligée d’une maladie face à laquelle même le docteur sorcier locale est impuissante. Ils décident donc de chercher une aide extérieure. L’Association médicale envoie leur meilleur chimiste : vous. Vous devrez aider la fille du maire à guérir et convaincre les habitants de Moonbury des avantages de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et apportez des soins aux malades dans ce RPG de simulation ouvert.