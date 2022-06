Microids est heureux de lever le voile sur un tout nouveau trailer de gameplay pour le jeu indépendant Scrap Riders. Le titre sortira en version digitale le 21 septembre prochain sur PC (Steam) et Nintendo Switch.

Découvrez à travers ce nouveau trailer le mélange de gameplay unique de Scrap Riders, proposant une aventure en Point’n Click à la sauce Beat’em up. Interagissez avec des personnages excentriques à l’aide de dialogues loufoques, résolvez des énigmes barrées, identifiez des blagues et des références méta… sans oublier de tabasser les méchants en distribuant baffes, coups de pieds et beignes en tout genre !

À propos de Scrap Riders

Développé par le studio espagnol Games for Tutti, Scrap Riders propose une aventure « beat’em up » en pixel art se déroulant dans un futur cyberpunk. Vous incarnez Rast, un contrebandier à l’humour caustique et membre du gang de motards hors-la-loi appelé Scrap Riders. Votre mission : survivre dans un monde postapocalyptique et progressez à travers les terres désolées et une grande métropole dirigée par de puissantes corporations.

Battez-vous en utilisant vos poings et vos armes dans ce beat’em up en 2D, mais prenez garde : les terres désolées ne sont pas pour les faibles. Ici-bas, la violence est la réponse à tout, mais ce ne sera pas suffisant ! Si vous ne faites pas preuve d’ingéniosité, vous ne survivrez pas longtemps. Adressez-vous aux bonnes personnes, récoltez des indices, et montrez aux méchants qui est le patron !

Caractéristiques principales :

Un mélange de gameplay unique : Scrap Riders intègre des mécaniques de jeu originales, en associant aux bastons corsées du beat’em up les énigmes et les dialogues d’un jeu d’aventure en Point’n Click.

: Scrap Riders intègre des mécaniques de jeu originales, en associant aux bastons corsées du beat’em up les énigmes et les dialogues d’un jeu d’aventure en Point’n Click. Une direction artistique rétro : plongez dans un univers old-school en pixel art et à la bande-son 16-bit !

: plongez dans un univers old-school en pixel art et à la bande-son 16-bit ! Un humour déjanté et de nombreuses références pour initiés : partez à la rencontre de personnages excentriques aux dialogues loufoques, et tentez d’identifier toutes les blagues méta et les références pop culture cachées à travers le jeu !

: partez à la rencontre de personnages excentriques aux dialogues loufoques, et tentez d’identifier toutes les blagues méta et les références pop culture cachées à travers le jeu ! Un monde cyberpunk captivant à explorer : découvrez les environnements variés de cet univers postapocalyptique, comme des terres désolées ou une métropole néo-punk dirigée par de puissantes corporations.

Scrap Riders fait partie du label Microids Indie, aux côtés de Grand Mountain Adventure: Wonderlands, Fallback, Murder Mystery Machine, Lornsword Winter Chronicle et la compilation Kingdom Majestic. Microids Indie est un label d’édition destiné à accompagner les studios et développeurs indépendants dans la création et le lancement de leurs jeux.