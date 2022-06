Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter™, a donné le coup d’envoi du Capcom Showcase avec une nouvelle bande-annonce épique de Monster Hunter Rise: Sunbreak. La vidéo présentait une version modernisée de la zone « Jungle » de la deuxième génération de jeux Monster Hunter, qui accueillait le retour de la Wyverne Espinas de Monster Hunter™ Frontier et dévoilait la frénétique charge du monstre emblématique de Monster Hunter™ 4 Ultimate, l’imposant Gore Magala.

Les Chasseurs de monstres les plus impatients vont pouvoir dès demain avoir un avant-goût de Sunbreak grâce à la démo gratuite sur Nintendo Switch™ et PC (Steam) qui débutera peu après 4H du matin le 15 juin. Les précommandes numériques sont disponibles sur les deux plateformes et sont accompagnées d’un ensemble d’armures spéciales bonus pour le Chumsky et le Palico.

Les chasseurs impatients de découvrir la prochaine mise à jour de contenu prévue après le lancement du jeu le 30 juin 2022, peuvent s’attendre à ce que la Wyverne Nargacuga sélénite, réapparaisse dès le mois d’août, ainsi que l’emblématique Tour interdite. D’autres contenus sont prévus pour Monster Hunter Rise: Sunbreak cet automne, cet hiver et l’année prochaine.