Cette révélation très attendue par les fans a été suivie d’une discussion sur les inspirations des monstres, des combats et des mécanismes de jeu uniques qui définissent l’univers Fantasy et l’action en monde ouvert de Dragon’s Dogma.

Hideaki Itsuno a décrit comment les jeux de rôle classiques sur table lui avaient fait découvrir le genre Fantasy. Après avoir été conquis par ces premières expériences, il s’est passionné pour les jeux d’arcade et d’action, notamment les combats de Street Fighter™ II de Capcom. En 2000, Itsuno a sorti plusieurs titres pour la division arcade de Capcom et a commencé à élaborer les premiers concepts d’un jeu qui deviendrait Dragon’s Dogma. Ce rêve devra cependant attendre, car Itsuno fut chargé de terminer la production de Devil May Cry™ 2, puis de réaliser ses suites Devil May Cry™ 3 et Devil May Cry™ 4.

Après avoir terminé la production des jeux Devil May Cry, Hideaki Itsuno est enfin revenu au projet qu’il avait en tête depuis si longtemps. L’approche particulière du combat magique et la possibilité de s’agripper à des ennemis gigantesques distinguaient déjà Dragon’s Dogma de ses contemporains, mais c’est le système unique de Pions présent dans le titre qui a contribué à en faire un jeu à part dans le cœur des fans. Ce système spécial est né de la volonté d’Hideaki Itsuno de faire du jeu une expérience solo, tout en permettant aux joueurs de se sentir liés les uns aux autres en partageant les compagnons gérés par L’I.A., qu’ils créaient et entraînaient. Au fil du développement, ce sont les voyages de l’équipe de production au Royaume-Uni qui ont inspiré les collines et l’identité architecturale du monde que les joueurs allaient explorer.

Hideaki Itsuno a ensuite donné aux fans un premier aperçu de ce qui attend la série avec la révélation de Dragon’s Dogma 2. L’équipe de développement de Dragon’s Dogma 2, dont les vétérans de Dragon’s Dogma Daigo Ikeno et Kenichi Suzuki, travaille d’arrache-pied à la création de cette suite et est impatient de partager plus de détails à l’avenir.