8 juin 2022 — Dying Light a été un voyage fantastique. Nous sommes reconnaissants envers la communauté pour avoir soutenu le jeu avec nous pendant ces 7 dernières années. Cependant, nous comprenons également que le nombre de mises à jour et de DLC publiés pour notre jeu peut être décourageant pour les nouveaux joueurs comme pour les anciens. Nous ne voulons pas que vous manquiez une partie de l’expérience complète de Dying Light. C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter Dying Light: Definitive Edition ! Cette ultime édition va sortir le 9 juin ! Elle sera disponible avec une importante réduction allant jusqu’à -70% !*

*(la date de début, la durée et le prix de la promotion peuvent varier en fonction de votre région et de la plate-forme de votre choix).

Elle sera disponible sur toutes les plateformes en tant que version numérique. La version Nintendo Switch sortira à une date ultérieure et sera disponible en version numérique et au détail.

La Definitive Edition comprend le jeu de base et les 26 DLC (y compris les packs de skin et les packs d’extension). C’est la meilleure façon d’expérimenter la quantité de contenu et d’amour que nous avons apportés dans ce jeu pendant 7 longues années.

Et ce n’est pas tout ! Nous ne pouvions pas être plus heureux de la formidable communauté qui a pleinement profité de son expérience dans la ville de Harran et qui nous a motivés à viser toujours plus haut. Pour vous remercier de nous avoir permis de passer toutes ces belles années avec Dying Light, nous aimerions vous offrir un DLC gratuit : le pack d’unités tactiques Harran. Cependant, faites vite car il s’agit d’une offre à durée limitée qui ne sera disponible que pendant 2 semaines après la sortie de la Definitive Edition !*.

*(cette offre sera disponible dans les stores suivants : Steam, EGS, PS, Xbox et GOG).

Si vous possédez déjà l’édition Platinum du jeu, ne vous inquiétez pas, car vous serez automatiquement et gratuitement mis à niveau vers la Definitive Edition ! Vous pourrez profiter de 5 nouveaux bundles sans frais supplémentaires !

Cette sortie marque un moment important dans l’histoire de Dying Light. D’une part, elle est la vitrine de 7 années d’immense amour et de soutien pour ce jeu ; d’autre part, c’est le grand final de nos aventures à Harran. Mais bon… voyons ce que l’avenir nous réserve. Et ne vous inquiétez pas, nous vous proposerons régulièrement d’anciens événements.

Une fois de plus, nous ne pourrions pas être plus heureux du succès et des souvenirs inoubliables que ce jeu nous a apportés, principalement grâce à notre merveilleuse communauté. Et pourtant, nous pensons aussi que le moment est venu de tourner la page et de nous concentrer sur de toutes nouvelles aventures dans la ville de Villedor.