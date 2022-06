Pour les curieux du marché japonais, nous vous laissons ci-dessous les informations concernant les démo sorties cette semaine sur le eShop nippon. Notons qu’il est tout à fait possible pour vous d’accéder au eShop japonais, télécharger les dites démos et de les essayer en vous créant un compte Nintendo japonais sur votre console Nintendo Switch. Cette semaine, le eShop propose trois démo: Darkness and Flame: The dark side, Re:Lief ~Shin Ai naru anata e ~ FoR SwitcH et Fire Emblem Warriors: Threehopes.

Titre: Darkness and Flame: The Dark Side Collector’s Edition

Date de sortie: Déjà disponible partout

Langues: Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Néerlandais, Portugais, Russe

Résumé eShop:

Après avoir fait sauter le barrage et renversé des milliers de tonnes d’eau sur l’Armée des Ténèbres, Alice et ses compagnons étaient absolument sûrs qu’ils avaient remporté la victoire. Mais ce n’était certainement pas la fin. Le Guerrier Noir a réussi à survivre, et leur a envoyé un ouragan si puissant que les trois ont presque été tués !… Alice a repris conscience et s’est retrouvée derrière la Grande Fissure, sur le Côté Obscur, où les gens ordinaires n’ont pas été en mesure d’aller depuis des décennies déjà. Maintenant, la jeune fille doit trouver son oncle et Farador avant que les Ténèbres ne les retrouvent d’abord. Le pouvoir de la flamme, que la jeune fille a reçu dans son enfance, commence à s’évanouir pour des raisons inconnues… Alice parviendra-t-elle à trouver ses compagnons avant que la puissance magique ne la quitte pour toujours ?…

Titre: Re:Lief ~Shin Ai naru anata e ~ FoR SwitcH

Date de sortie: 28 Juillet 2022 au Japon

Langues: Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Histoire:

Souhaitez-vous vivre à nouveau votre vie d’étudiant?

Une nouvelle saison, un nouveau lieu et un nouveau quotidien d’étudiant.

Le rideau s’ouvre sur cette nouvelle vie où s’entremêle anxiété et espérance sur Mikumojima situé au large de l’Océan Pacifique.

Séparé entre surface terrestre closes et montagnes. Vivez dans un lieu sans un seul Convini (ndlr: supérette japonaise ouverte 24/24) ni Famires (contraction de Family Restaurant, restaurant convivial ni même d’infrastructure dédié au divertissement.

Les protagonistes de cette histoire vont devoir apprendre à vivre ensemble et partager leur chambre sur cette île privé d’internet et de téléphone portable.

Dans ce contexte, comment fera notre héros pour accompagné les différentes héroïnes à vers leurs objectifs et comment ces sentiments amoureux vont se développés?

Quelle forme prendra alors la fin de leur cursus scolaire?

Titre: Fire Emblem Warriors: Threehopes

Date de sortie: Sortie mondiale le 24 Juin 2022

Langues: Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Chinois

Notre preview sur ce lien

Résumé:

Révélez les destinées de trois grandes puissances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, un récit original dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Dirigez de grandes armées dans des combats en temps réel qui conjugent la stratégie de Fire Emblem et le gameplay bourré d’action de Warriors, et révélez les chemins divergents du nouvel avenir de Fódlan.