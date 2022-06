Londres, 21 juin 2022 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer que Fall Guys devient gratuit pour tous les joueurs aujoud’hui. Le jeu est également désormais disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S | X et sur l’Epic Games Store en plus d’une version nouvelle génération sur Playstation 5. Le crossplay et la crossprogression sont également proposés sur toutes les plateformes grâce aux Epic Online Services.

Ce lancement est accompagné d’une mise à jour majeure des systèmes de progression du jeu et une nouvelle monnaie en jeu appelée Show-Bucks. La nouvelle saison apporte également des tas de nouveaux défis, épreuves et nouvelles récompenses pour l’ensemble des joueurs.

Nouvelles épreuves de la Saison “Gratuit pour Tous” :

Hex-A-Ring – Avez vous entendu parler de Hex-a-Gone ? Mais avez vous essayer de sauter de plateforme en plateforme pendant que tout le sol tourne ? Cette épreuve va être un vrai challenge…

VolleyFALL – Dans ce tte épreuve , il s'agit de savoir qui peut envoyer la balle de l'autre côté du terrain sans que les autres joueurs ne la renvoient de votre côté . Celui qui arrive à faire en sorte que la balle touche le sol de l'autre joueur, gagne !

Speed Circuit – À vos marques, prêts, partez ! Naviguez à travers les obstacles qui se mettent en travers du chemin and parcourez 3 tours autour du circuit sans être projeté dans le slime.

Nouveaux obstacles de la Saison “Gratuit pour Tous” :

Blast Ball – Tictac … Attrapez une balle mais lancez-la rapidement ! Les Blast Balls sont actives lorsque vous les pren ez en main, vous avez ensuite quelques secondes pour les lancer avant qu’elles n’explosent. Elles vont faire fureur, les Blast Balls sont vrai ment faites pour provoquer une explosion !

Jump Rope – L’obstacle de la corde à sauter est conçu pour vous faire sauter, sautiller et voler autour du Blunderdome ! Ne le dites à personne, mais apparemment, vous pouvez utiliser des cordes à sauter pour vous propulser vers la ligne d’arrivée…

Bouncy Floors – Nous aimons tous les châteaux gonflables, mais qu'est-ce que ça fait de traverser le Blunderdome sur l'un d'eux ? Cette curieuse nouveauté rend le sol très rebondissant, un seul saut et vous allez voler ! Le sol rebondissant peut être votre ami, ou votre ennemi…

Le tout nouveau Pass de Saison de Fall Guys !

Les épreuves ne sont pas la seule nouveauté. Le Pass de Saison gratuit pour tous est également rempli de cadeaux excitants ! Vos efforts au Blunderdome vous permettront de franchir 100 niveaux de déverrouillage de costumes, d’émoticônes et de célébrations, et bien plus encore ! Et les joueurs qui complètent le Pass de Saison pour la Saison “Gratuit pour Tous”, pourront aussi débloquer le Pass de Saison de la saison prochaine…

Pour ceux qui n’ont pas acheté le Pass Saison, ne vous inquiétez pas ! Il y aura toujours un système de progression libre pour vous permettre d’obtenir des objets déblocables !

Et bien plus encore!