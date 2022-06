Paris, le 17 juin 2022 – Square Enix a célébré les 25 ans de FINAL FANTASY® VII avec un livestream exceptionnel, comprenant un premier aperçu de FINAL FANTASY VII REBIRTH, prévu sur PlayStation®5 (PS5™), la suite du titre acclamé par la critique FINAL FANTASY VII REMAKE. Par ailleurs, le livestream a permis de dévoiler le remaster HD du préquel de FINAL FANTASY VII : CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY VII– REUNION, ainsi qu’une version PC compatible avec le Steam Deck de FINAL FANTASY VII INTERGRADE et bien plus encore !

De plus, les fans ont pu découvrir les trailers des jeux pour mobiles FINAL FANTASY VII EVER CRISIS et FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER. Du merchandising exclusif, spécialement créé pour l’anniversaire de FINAL FANTASY VII a également été présenté pendant le stream.

Les nouveaux trailers dévoilés pendant le livestream anniversaire ainsi que la VOD complète de l’évènement sont disponibles ci-dessous :

Le projet de remake de FINAL FANTASY VII est une réinterprétation du RPG emblématique qui a redéfini le genre et est prévu sous la forme de 3 jeux distincts. À sa sortie, FINAL FANTASY VII REMAKE a été accueilli avec enthousiasme par les joueurs comme par la critique et s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires à travers le monde. FINAL FANTASY VII REBIRTH est le second jeu de ce projet et sa sortie est prévue pour l’hiver de l’année prochaine sur PS5.

Le Directeur créatif de la saga FINAL FANTASY VII remake, Tetsuya Nomura a déclaré, « Comme dévoilé pendant le livestream, il y a actuellement 4 projets en développement autour de FINAL FANTASY VII. Bien que chacun de ces titres joue un rôle différent, ils sont tous connectés à travers le monde et les personnages de FINAL FANTASY VII. Étant personnellement impliqué dans le développement de tous les titres originaux, j’ai une très grande compréhension de la vision qui se trouve derrière chaque projet et je participe activement à l’élaboration des quatre nouveaux titres ».

« FINAL FANTASY VII REBIRTH a été pensé pour que tous les joueurs puissent apprécier le jeu, qu’ils connaissent ou non le jeu d’origine. Les nouveaux joueurs pourront commencer leur voyage à travers FINAL FANTASY VII avec FINAL FANTASY VII REBIRTH. Cloud et ses amis entament un nouveau voyage dans ce jeu et je pense que les scènes dont ils ont été témoins en quittant Midgar apporteront une nouvelle expérience aux joueurs. J’ai hâte de pouvoir expliquer l’origine des noms des deux premières parties (« REMAKE » et « REBIRTH »), mais aussi de révéler en temps voulu le nom du troisième volet, là où ce voyage prendra fin. »

« Dès le début, le développement de FINAL FANTASY VII REBIRTH a été très rapide. D’après moi, c’était la première fois que tout se connectait parfaitement sur un titre de cette ampleur, avant même que la production n’ait été lancée. D’ailleurs, quelques étapes du développement du troisième titre ont déjà commencé. J’ai également entamé des réunions avec l’équipe de développement en vue de réaliser le projet. »

« Nous allons continuer de travailler avec enthousiasme jusqu’au bout. En attendant, profitez des projets qui entourent ce 25ème anniversaire et qui étendent encore plus le monde de FINAL FANTASY VII. »

Le directeur de FINAL FANTASY VII REBIRTH Naoki Hamaguchi a déclaré, « Je suis ravi que nous puissions annoncer FINAL FANTASY VII REBIRTH et j’ai vraiment à cœur d’offrir l’ultime expérience FINAL FANTASY VII à tous les fans qui attendent avec impatience ce jeu. Le jeu est déjà en production et toute l’équipe est très motivée à l’idée de tout mettre en place sur ce projet et travaille pour proposer un jeu extrêmement abouti. Le projet de remake de FINAL FANTASY VII est une trilogie mais FINAL FANTASY VII REBIRTH est bien plus qu’un simple volet de la série. Nous le développons avec toute la passion et le dévouement nécessaire à la création d’un jeu original afin d’offrir la meilleure expérience de gameplay et de création d’univers. Croyez-moi, l’attente en vaut la peine ! »

Yoshinori Kitase, producteur des remakes de FINAL FANTASY VII et directeur de FINAL FANTASY VII a déclaré, « Nous avons officiellement annoncé la sortie de FINAL FANTASY VII REBIRTH à l’hiver de l’année prochaine, environ 3 ans après la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE, sorti en avril 2020. Trois ans, cela peut paraître long pour les fans qui attendent avec impatience le prochain jeu, mais nous voulons leur offrir la meilleure expérience possible. Je tiens à rassurer tout le monde, le développement avance particulièrement rapidement pour un titre HD de cette envergure. Créer la deuxième partie d’une trilogie comprend beaucoup de défis mais il y a de nombreux exemples, notamment dans le monde du cinéma, de seconds volets qui se traduisent par des rebondissements époustouflants et qui permettent une exploration encore plus poussée de ses personnages. Ces seconds volets deviennent souvent les préférés des fans. Dans cette optique, nous voulons faire de FINAL FANTASY VII REBIRTH une expérience encore plus captivante et mémorable que celle de FINAL FANTASY VII REMAKE. Alors nous vous remercions de bien vouloir patienter encore un peu, le temps que nous le terminions. »

Le livestream a également été marqué par l’annonce de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION, version remasterisée de l’exclusivité PlayStation Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII–, le RPG d’action culte de 2007, préquelle de FINAL FANTASY VII.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION reste fidèle au récit original du soldat de 1re classe Zack Fair, chargé de retrouver Genesis Rhapsodos, levant ainsi le voile sur Cloud, Séphiroth, Aerith, Tifa et bien d’autres. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION sortira cet hiver sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch™.

Pour les joueurs qui n’ont pas encore expérimenté le jeu ayant remporté le prix du meilleur RPG aux Game Awards en 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est disponible depuis ce matin sur STEAM®, compatible avec le Steam Deck. Cette version améliorée et amplifiée du jeu inclut un épisode inédit dont Yuffie est la protagoniste, un mode photo complètement personnalisable, un mode de difficulté « classique » etc.

Les fans ont également pu découvrir le nouveau trailer du prochain RPG sur mobile, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS. Une bêta fermée aura lieu plus tard cette année. Par ailleurs, le trailer de la saison 3 du célèbre jeu mobile FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER dévoile de nouveaux contenus disponibles dès à présent dont une carte de Midgar Plateside, un Lanceur serpent, des matérias d’eau et un nouveau style Machiniste.