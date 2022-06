Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 juin 2022 : Numskull, Bitmap Bureau et Just For Games ont la joie d’annoncer la sortie ce jour du beat’em up néo-rétro Final Vendetta.

Disponible dès maintenant, le jeu se décline en trois versions physiques (Standard, Collector et Super Limitée) sur les consoles Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4.

L’édition collector contient : Un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec leur biographie et leurs statistiques !

La bande-son originale avec la musique des groupes Utah Saints et Featurecast.

Un autocollant radical « Bin Chicken » ! Statue exclusive Duke Sancho Une statue de Duke Sancho, le combattant londonien à mains nues, sera également disponible fin 2022. D’une taille de 18 centimètres de hauteur par 17 centimètres de largeur et 12 de profondeur, cette statue détaillée et de haute qualité sera disponible en France exclusivement sur la boutique en ligne Just For Games. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui en suivant ce lien .