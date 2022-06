En attendant un éventuel Nintendo Direct ce mois-ci, l’une des news principales dans l’univers Nintendo cette semaine est la rumeur selon laquelle le prochain opus de la série principale Fire Emblem serait sur le point d’être revélé.

Nous en avions parlé juste ici plus tôt dans la semaine, le prochain opus qui serait donc le 17ème dans la série principale aurait été leak par Emily Rogers, une leakeuse plutôt fiable selon laquelle le prochain jeu Fire Emblem serait prêt depuis l’année dernière à l’occasion des 30 ans de la série, Nintendo ayant préféré garder le jeu pour une date ultérieure.

Pour rappel selon les informations du leak, ce jeu développé par Intelligent Systems, Koei Tecmo et Gust mettrait en avant un protagoniste aux cheveux bleus et rouges qui serait l’enfant d’un dragon. A cela s’ajoutent de nouvelles informations ainsi qu’une série de captures d’écran semblant correspondre a ce fameux jeu, rendant d’autant plus crédible ces leaks. Les screens sont en chinois, car le leak viendrait de la localisation chinoise, comme un certain Pokémon Arceus leaké avec des screens chinois l’année dernière.

Nous pouvons trouver sur le Reddit officiel de Fire Emblem un post donnant ces informations :

Le prochain Fire Emblem est un nouveau jeu avec une nouvelle histoire, pas un remake.

Une mécanique « d’emblèmes » permettrait d’invoquer des personnages venant de précédents jeux de la série.

Voici donc les fameux screenshots montrant bien ce fameux personnage aux cheveux bleus et rouges ainsi que quelques menus :