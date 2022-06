Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Pour fêter le lancement de la deuxième partie du livre VI, nous organisons une série d’événements intitulée « 2e partie du livre » !

■ Quêtes de la 2e partie du livre VI

Du 8/6/2022 7:00(UTC) au 24/6/2022 6:59(UTC)

Des quêtes au cours desquelles vous devrez terminer l’histoire du livre VI jusqu’à présent sont disponibles ! Terminez les cartes en remplissant certaines conditions pour recruter 2 fois le nouveau héros 5★ Guy, Lame Kutolah !

Les récompenses de ces quêtes incluent 3 orbes, 120 Parchemins divins : partie 3, 12 000 éclats universels, 36 000 cristaux universels, et bien plus encore !

Profitez-en pour essayer les cartes du livre VI si ce n’est pas déjà fait !

Notes :

・ Guy, Lame Kutolah, apparaîtra dans l’événement d’invocation de héros légendaires à la fin du mois en tant que héros 4★ ou 3★.

■ Focus : sortie de Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Du 8/6/2022 7:00(UTC) au 24/6/2022 6:59(UTC)

Pour fêter la sortie de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, des héros issus de Fire Emblem: Three Houses apparaîtront dans 13 focus ! Chaque focus sera disponible pendant 4 jours.

Ces focus seront composés de héros de Fire Emblem: Three Houses (académie), à l’exception des doubles unités et des unités harmonisées. Ne manquez aucun de ces événements si vous voulez ajouter vos héros préférés à vos casernes !

Lors de ces focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation, ce qui signifie que vous pourrez invoquer des héros 13 fois gratuitement ! De plus, tous les joueurs pourront choisir un héros de ces focus à invoquer gratuitement après avoir invoqué au moins 40 fois dans chaque focus. Vous pourrez même obtenir une pierre des cieux pour chacun de ces événements !

【Titres de focus】

・ Du 8/6/2022 7:00(UTC) au 12/6/2022 6:59(UTC)

1re célébration

Byleth, Professeur aguerri

Sothis, Spectre de neige

Yuri, Brave de cendre

・ Du 9/6/2022 7:00(UTC) au 13/6/2022 6:59(UTC)

2e célébration

Edelgard, Future souveraine

Hubert, Serviteur sinistre

Linhardt, Héritier Hevring

・ Du 10/6/2022 7:00(UTC) au 14/6/2022 6:59(UTC)

3e célébration

Dimitri, Protecteur singulier

Dedue, Vassal de Dimitri

Mercedes, Vacancière calme

・ Du 11/6/2022 7:00(UTC) au 15/6/2022 6:59(UTC)

4e célébration

Claude, Intrigant de génie

Hilda, Indolente festive

Lysithea, Enfant prodige

・ Du 12/6/2022 7:00(UTC) au 16/6/2022 6:59(UTC)

5e célébration

Rhea, Sorcière créatrice

Catherine, Épéiste fulgurante

Seteth, Adepte de Seiros

・ Du 13/6/2022 7:00(UTC) au 17/6/2022 6:59(UTC)

6e célébration

Constance, Noble déchue

Hapi, Soupir sans fin

Balthus, Roi de la Castagne

・ Du 14/6/2022 7:00(UTC) au 18/6/2022 6:59(UTC)

7e célébration

Byleth, Professeur habile

Garde, Rien à signaler

Sothis, Jeune fille du trône

・ Du 15/6/2022 7:00(UTC) au 19/6/2022 6:59(UTC)

8e célébration

Ferdinand, Noble suprême

Bernadetta, Solitaire glacée

Dorothea, Diva solaire

・ Du 16/6/2022 7:00(UTC) au 20/6/2022 6:59(UTC)

9e célébration

Ingrid, Héritière Galatea

Ashe, Chevalier des mers

Sylvain, Séducteur estival

・ Du 17/6/2022 7:00(UTC) au 21/6/2022 6:59(UTC)

10e célébration

Hilda, Jeune fille oisive

Marianne, Fille adoptive

Raphael, Marchand musclé

・ Du 18/6/2022 7:00(UTC) au 22/6/2022 6:59(UTC)

11e célébration

Shamir, Archère solitaire

Manuela, Choriste d’argent

Flayn, Fausse candide

・ Du 19/6/2022 7:00(UTC) au 23/6/2022 6:59(UTC)

12e célébration

Bernadetta, Éternelle solitaire

Petra, Princesse de Brigid

Caspar, Intense été

・ Du 20/6/2022 7:00(UTC) au 24/6/2022 6:59(UTC)

13e célébration

Mercedes, Fidèle bienveillante

Ingrid, Chevalier d’été

Annette, Élève zélée

■ Un héros émerge : Coupe de la lune des Chapelets

Du 6/6/2022 3:00(UTC) au 13/6/2022 2:59(UTC)

L’événement « Un héros émerge : Coupe de la lune des Chapelets » est disponible !

Le héros qui décrochera la première place dans l’événement « Un héros émerge : Coupe de la lune des Chapelets » sera offert à tous les joueurs le 24/6/2022 7:00(UTC) !

L’événement est disponible jusqu’au 13/6/2022 2:59(UTC), alors apportez votre soutien à votre héros préféré en votant ici !

Notes :

・ Vous pouvez voter pour les héros issus de Fire Emblem: Three Houses (académie) qui apparaissent également dans Fire Emblem Heroes.

・ Les doubles unités, les unités harmonisées et les héros pouvant être invoqués avec des graals héroïques ne sont pas éligibles.

■ Bonus de connexion « 2e partie du livre VI

Du 8/6/2022 7:00(UTC) au 24/6/2022 6:59(UTC)

Des bonus de connexion qui vous permettront d’obtenir 120 dracofleurs de chaque type, 60 pierres d’amélioration et 60 rosées divines sont disponibles !

Note : ces bonus de connexion peuvent être obtenus jusqu’à 10 fois pendant l’événement.

■ Événements « EXP et PA doublés »

Du 8/6/2022 7:00(UTC) au 10/6/2022 6:59(UTC), du 13/6/2022 7:00(UTC) au 17/6/2022 6:59(UTC) et du 20/6/2022 7:00(UTC) au 24/6/2022 6:59(UTC)

Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre vos héros plus puissants !

■ Événements « EXP et PA quintuplés »

Du 10/6/2022 7:00(UTC) au 13/6/2022 6:59(UTC) et du 17/6/2022 7:00(UTC) au 20/6/2022 6:59(UTC)

Gagnez cinq fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre les héros qui sont devenus vos alliés plus puissants !