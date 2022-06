L’été arrive, il est temps de retrouver notre summer body pour faire des ravages sur les plages du littoral. Quoi de mieux pour cela que d’utiliser notre passion pour le jeu vidéo, et c’est justement ce que ne propose absolument pas le dernier titre du studio The Quantum Astrophysicists Guild, à savoir Freshly Frosted. Pire, ce jeu de réflexion nous met devant les yeux une avalanche de beignets et autres donuts qu’il nous faudra confectionner selon les demandes. Bref, un jeu qui nous demandera d’utiliser notre matière grise tout en nous faisant saliver. Et si c’était ça le bonheur ? La réponse viendra, tel un bon dessert, en fin de test.

La chaîne de montage des nuages

Décidés à sortir des sentiers battus dès le début de leur titre, les développeurs nous offrent une petite saynète bien atypique pour le genre. En effet, une narratrice à la douce voix nous apprend qu’elle adore regarder les nuages. Suivant la saison, chacun lui rappelle une forme de donut différent. Elle aime alors s’imaginer une chaîne de montage qui relierait un four à donut jusqu’à son aire de livraison, en passant par les différentes étapes de sa conception. Comme quoi, il est tout à fait possible d’être un industriel forcené doté d’une sensibilité exacerbée… Enfin, cela semble être le message véhiculé, non ???

Ce début d’histoire est loin d’être anecdotique, car à chaque nouveau niveau, cette même narratrice viendra nous en dire un peu plus sur ce qu’elle apprécie particulièrement dans telle ou telle saison. Très courtes, ces explications viennent nous rafraîchir la tête agréablement entre deux énigmes. Il va donc nous falloir l’aider à remettre en place la chaîne de déplacement pour pouvoir entendre notre narratrice nous remercier avant de poursuivre son monologue. Ce petit effort sur la mise en place d’une forme de narration est très plaisant et rompt complètement avec les habitudes de la grande majorité des jeux du genre qui ne s’embarrassent pas de tels ajouts.

Entièrement doublées en anglais et sous-titrées en français, ces petites phrases sont très faciles à suivre. De même, si elle nous voit buter trop longtemps sur un niveau, la narratrice nous proposera naturellement son aide en nous envoyant sur le menu du jeu pour activer les indices. Si elle nous voit trop souvent activer l’accélération du temps au moment de la confection, elle nous rappellera la présence de l’option « impatient » dans le menu d’accessibilité, qui donne directement le résultat de notre création. De petites touches qui ne changent rien au gameplay, mais qui suppriment complètement le côté austère trop souvent collé aux jeux de réflexion.

Le labyrinthe du donut

Le gameplay consiste donc à mettre en place une chaîne de montage fonctionnelle et répondant aux desiderata de notre narratrice. Ceux-ci sont toujours à peu près les mêmes. Confectionner le bon donut et le livrer au bon endroit. Les produits réalisables sont plus ou moins compliqués. À nous, une fois le donut sorti du four, de le livrer nature, de lui ajouter un glaçage, sur ce glaçage, d’ajouter, ou pas, des pépites de chocolats, puis une larme de crème fouettée, et de conclure si nécessaire avec une cerise. Décidément, le summer body est à oublier…

Si les énigmes-ci sont regroupées par boîtes de douze, avec douze boîtes à remplir, chacune de ces boîtes est liée à un événement saisonnier ainsi qu’à une mécanique de gameplay. Que ce soit le printemps, l’hiver ou Halloween, chaque boîte adopte une forme de donut différente et ajoute une nouveauté, nous empêchant de nous endormir sur nos pâtisseries. Les possibilités, ainsi que les contraintes, sont mises à jour toutes les douze énigmes, assurant un rythme régulier tout au long des 144 puzzles disponibles.

Avec des aires de livraison qui ne commencent par accepter qu’un type de donut, par exemple le complet : glaçage, pépites, crème et cerise, ou l’aire n’acceptant que le donut nature, notre début d’aventure est assez simple et les trois premières boîtes se remplissent en moins d’une heure. La difficulté croît régulièrement durant ce moment, les aires de livraisons perdent peu à peu leur spécificité, nous guidant de moins en moins, et de nouvelles mécaniques apparaissent.

Il y a d’abord le croisement de plateformes, apparaissent ensuite des aiguillages ou encore des poussoirs. Chaque boîte commence tout doucement, une mise en bouche quoi, avant de se montrer de plus en plus retors. Globalement, la progression au sein d’une boîte est assez linéaire, et il est très rare qu’un puzzle se montre plus simple que le précédent. Cette mise en place est vraiment addictive, et une fois commencée, il est très difficile de lâcher Freshly Frosted.

Sa prise en main est classique, mais offre tout le confort moderne. Un rembobinage action par action, un effacement case par case, ainsi qu’une remise à zéro sont ainsi disponibles pour nous aider à concevoir le plus efficacement possible nos cheminements. Dans le cas d’un blocage, des indices sous forme de quelques cases, disposées à la bonne place et dans la bonne orientation, viennent nous guider vers la solution. Une aide intelligente qui ne gâche en rien le challenge.

Chaque boîte a une identité visuelle propre. Nous aurons ainsi à confectionner des donuts classiques, des éclairs, des beignets ayant des formes plus ou moins en relation avec le thème. Mention spéciale pour le beignet Halloween. Pour le reste, les graphismes ne se renouvellent que trop peu, seule la couleur du fond change. Étant concentrés sur nos créations, nous ne nous en rendons pas forcément compte en jeu, mais une plus grande variété aurait été un plus.

Il en va de même pour la bande-son. Si elle se montre très discrète durant nos phases de réflexion, elle se montre toutefois vite rébarbative, d’autant plus que le rythme qu’elle adopte, s’il est adapté à une usine de donuts, ne l’est pas forcément pour un jeu qui demande une excellente concentration. Seules les phases de vérification de notre chaîne sont agréables à écouter, la musique se calquant alors parfaitement sur les bruits de production. Malheureusement, nous passons vite ce moment tant il prend du temps pour pas grand-chose.

Conclusion 7.5 /10 Avec son principe simple mais diablement addictif, couplé à une narration vraiment originale pour le genre, Freshly Frosted, des développeurs du studio The Quantum Astrophysicists Guild, est un jeu de réflexion qu’il est extrêmement difficile de quitter une fois une partie commencée. Sa durée de vie est conséquente, et ses mécaniques sont agrémentées régulièrement de nouveautés pour toujours diversifier le challenge. Sa difficulté est parfaitement dosée, et son système d’aide parfaitement bien pensé, pour ne pas trop en dire. Une petite pépite de plus pour les amateurs de puzzle games bien conçus. LES PLUS Les graphismes sont sympathiques et clairs…

La narratrice est vite attachante

Les sous-titres en français, ça fait du bien de temps en temps pour un jeu indé

