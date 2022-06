Tōkyō, Japon – 15 juin 2022 – C’est lors de la Guerrilla Collective qui s’est tenue ce week-end que Gravity Game Arise a annoncé des partenariats d’édition avec cinq développeurs indépendants plein de talent. Le bullet-hell et Tactical-RPG Grid Force – Mask Of The Goddess, le Tactical-RPG Live By The Sword: Tactics, le RPG en pixel art Alterium Shift, le plateformer coopératif en 3D River Tails: Stronger Together et le jeu d’aventure et de réflexion en 3D NecroBoy: Path to Evilship ont tous fait une apparition lors de la conférence. Pour ceux qui auraient manqué les présentations, voici un récapitulatif pour chaque titre :

Grid Force – Mask Of The Goddess

Grid Force – Mask Of The Goddess est un mix entre bullet-hell et Tactical-RPG signé Dreamnauts, prévu sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC en août prochain. La date de lancement de Grid Force a été dévoilée le 8 juin, pendant l’évènement Black Voices in Gaming. Le jeu combine des combats sur grille en temps réel, passionnants et riches d’un point de vue tactique, une histoire profonde qui évolue selon vos choix et un catalogue varié d’héroïnes qui enrichissent le jeu à la fois par leurs aptitudes de combat uniques et leur passé fascinant.

Live by the Sword: Tactics est un Tactical-RPG agrémenté de mécaniques modernes pour le différencier des autres. Pas besoin de grinder pour profiter pleinement du jeu, car vos personnages disposent de la même force du début à la fin. C’est vous, le joueur, qui progressez, et à mesure que vous vous améliorez, vous devenez capable de mener des combats de plus en plus complexes.

« Nous aimerions annoncer aujourd’hui notre partenariat avec Gravity Game Arise, un éditeur de jeux vidéo indépendant, a déclaré Matthew Hamilton, fondateur de Labrador Studios. Labrador Studios est extrêmement heureux de collaborer avec Gravity Game Arise pour faire en sorte que Live by the Sword : Tactics atteigne un maximum de joueurs. Il s’agit d’un partenariat de plusieurs années ayant pour objectif de proposer des RPG originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. »

Alterium Shift

Alterium Shift est un jeu indépendant inspiré des JRPG rétro, imaginé par Drattzy Games. Choisissez l’un des trois apprentis héros en mission pour empêcher un conflit catastrophique entre deux mondes. Découvrez le destin lié des héros tandis qu’ils cherchent à sauver Alteria des Elfes noirs. Soyez prêt à bouleverser vos attentes sur le véritable sens de ce voyage.

« Alterium Shift est passé de petit projet amateur à celui de jeu à part entière avec de nombreuses fonctionnalités impressionnantes en prévision, a déclaré Mottzy, cofondateur de Drattzy. Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de travailler avec Gravity Game Arise pour offrir un RPG au style rétro vraiment unique, qui ravive la nostalgie des années 90. »

« Alterium Shift concentre toutes nos passions pour les JRPG rétro dans un projet que nous rêvions de réaliser par nous-mêmes, a déclaré DrazzRay, cofondateur de Drattzy. Grâce à notre partenariat avec Gravity Game Arise, nous serons en mesure de réaliser ce rêve et de transformer ces passions en un jeu qui ravira les joueurs pendant de nombreuses années. »

River Tails: Stronger Together

River Tails: Stronger Together est un jeu de plateforme coopératif en 3D haut en couleur, pour 2 joueurs. Les compères doivent travailler ensemble pour vaincre les boss de fin de niveau et résoudre des énigmes dans des environnements naturels.

Incarnez Furple, le chaton violet curieux et dynamique, ou Finn, le poisson indépendant et caractériel. Vous embarquerez avec ces deux alliés inattendus qui remonteront la rivière vers une montagne enneigée où la famille de Furple est en danger de mort. Réussirez-vous à les sauver à temps ?

Choisissez un partenaire de confiance, et préparez-vous à vivre un voyage épique à travers la nature dans toute sa splendeur. Kid Onion Studio, un studio de développement de jeux indépendant, installé au Royaume-Uni et en Italie, est en charge de la création de River Tails : Stronger Together. Ce plateformer d’action et d’aventure en 3D passionnant a été conçu pour être joué à deux en mode co-op et est prévu sur toutes les plateformes majeures.

« Imaginez un excellent voyage en voiture avec l’un de vos meilleurs amis… C’est bon ? Bien ! Maintenant, remplacez la route par une rivière luxuriante, votre ami par un poisson grincheux, et vous par un chat violet tout mignon, explique Francesco, cofondateur de Kid Onion. Préparez-vous à vivre une aventure à deux joueurs dans laquelle vous devez collaborer et anticiper vos actions pour réussir. »

« Nous nous efforçons d’offrir aux joueurs un jeu coopératif, grâce auquel ils pourront se forger des souvenirs amusants et beaucoup de rires au fil des parties, déclare Gabriele, la cofondatrice de Kid Onion. »

NecroBoy: Path to Evilship

NecroBoy est un jeu de réflexion et d’aventure, créé par le développeur indépendant français Chillin’ Wolf, dans lequel vous ranimez des âmes pour en faire vos serviteurs, appelés NecroMinions (parce que tout est plus cool quand ça commence par Necro) qui suivront notre héros, NecroBoy.

Utilisez vos sbires et donnez-leur des ordres pour résoudre les casse-tête et ainsi progresser dans la crypte de NecroMan, un infâme nécromancien qui a tyrannisé le royaume il y a un siècle. Quelle source d’inspiration !

Bien que le gameplay ait été imaginé pour se détendre (on ne s’appelle pas Chillin’ Wolf pour rien, hein ?), ce périple à travers les donjons donnera des sueurs froides aux joueurs à mesure que la difficulté des énigmes progressera !

Le cœur du jeu reste toutefois son histoire. Celle d’un enfant mégalo, dramatique et solitaire qui veut emprunter la voie du Mal. Pourquoi choisir un objectif pareil ? Que cherche-t-il réellement ? C’est ce que vous découvrirez en suivant les péripéties de NecroBoy dans la crypte – et son évolution en tant que personne, avec un ton souvent comique, mais… parfois plus sombre. Le personnage de NecroBoy s’inspire à l’origine d’Ed du jeu Tonic Trouble des années 90 ! C’était l’un de mes jeux préférés quand j’étais enfant, donc je voulais que NecroBoy soit un protagoniste amusant et attachant comme l’était Ed.

Une démo pour NecroBoy : Path to Evilship sera bientôt disponible, alors restez sur le qui-vive !

« J’espère que les gens tomberont amoureux de NecroBoy, comme je l’ai fait en créant ce petit gars, a déclaré Yool le développeur et propriétaire de Chillin’ Wolf. »